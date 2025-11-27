危老條例修法！內政部砍小基地容積獎勵 建商公會：影響重建誘因

內政部27日部務會報通過「危老條例修正草案」，將危老常態化，同時為避免「紙片屋」，小基地容積獎勵將減少。建商公會認為，小基地也有危老重建迫切需求，這勢必影響小基地辦理重建誘因，也會造成財務負擔。

內政部表示，本次修法重點之一為精進重建適用範圍，以住宅使用為核心，避免過去出現基地過小之「紙片屋」或飯店、商辦借危老重建取得大量容積等現象。新法明定重建合法建築物之住宅使用比例須達二分之一以上，以落實改善居住環境之立法目的。

另增訂重建計畫未達500平方公尺者，其申請容積獎勵上限下修為基準容積1.2倍或原建築容積1.1倍，以提高施工安全並引導擴大重建規模。至於重建面積達500平方公尺以上且配合提供社會住宅及福利設施者，可享有最高基準容積15%的獎勵，以肯定其對危險建物更新與社會福祉之貢獻。

針對小基地容積獎勵減少，中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，小基地也有危老重建迫切需求，給予不同容積獎勵上限標準，勢必影響小基地辦理重建誘因，也造成其財務負擔，建議維持相同標準，由危老個案依基地條件爭取，以及改以規模獎勵，引導擴大基地。

楊玉全表示，「要求住宅面積一半以上才能適用危老條例，避免飯店、商辦藉危老取得大量容積」部分，檢核上不易，且我國住商混合情形普遍及可變更使用，該規定恐徒增申請重建作業困擾，建議刪除該限制比例之規定。

另外，屋齡30年以上老舊建築物多為921震災前所興建，耐震能力未達現行標準，若經進一步評估其耐震等級未達一定標準只能申請修繕，恐不具效益，投入過多資源反形成浪費，也難符住戶期望。建議前述情形之老舊瀕危建物若經全體同意重建，保留可選擇申請危老重建之彈性。

最後，楊玉全建議，就危老重建、修繕計畫前期作業所需資金之放款可以明定排除銀行法第72條之2之限制，以及就修正施行前之舊案(包含「已提出申請」、「已核准尚未建造完成」及「已建造完成」等三種情形)要明定其法規適用規定，以保障所有權人應有權益。