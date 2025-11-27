產創條例新增AI及節能減碳投抵 「這些設備」及「授權軟體」才適用

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

立法院於今年4月通過《產創條例》修正案，其中第10-1條投資抵減設備新增人工智慧及節能減碳。經濟部27日公布子法，明訂適用設備規格及效能。同時，考量軟體訂閱制已成為普遍的商業模式，授權使用軟體認列為無形資產者，也納入投資抵減適用範圍。全案回溯自2025年1月1日起適用。

為加速產業進行數位、淨零雙軸轉型，產創條例第10-1已明訂，公司或有限合夥事業投資智慧機械、第五代行動通訊系統、資通安全、人工智慧產品或服務、節能減碳抵減辦法。除保留智慧機械、5G系統及資安項目外，今年通過修正案也新增了AI及節能減碳項目，支出金額上限由現行10億元提高為20億元，並延長施行至2029年。

產發署官員表示，產創條例第10-1子法係針對AI及節能減碳設備項目，明確訂定設備或服務必須具備的技術元素或功能範圍，例如具AI算力的推論伺服器、AI邊緣運算設備、IE4以上的高效能電動機、一級效率等級之高效能空氣壓縮系統等才認定為可抵減設備。

此外，考量軟體訂閱制已成為普遍的商業模式，授權使用軟體認列為無形資產者，也納入投資抵減適用範圍。官員表示，例如EDA、工具機線上調校軟體都適用。

產發署表示，為明確規範新舊法的適用期間，讓企業得以遵循，明定自2025年1月1日起訂購，才能適用新法規定的投資項目及金額上限。另增訂業者應於訂購日次日起2年內完成交貨或提供技術服務，並於交貨年度申請抵減，如遇特殊情形，未能於前開期限內完成者，得於期限屆滿前申請展延1次，最長不得超過2年。

官員強調，必須是今年訂購AI及節能減碳設備才可以適用抵減，先前年度都不行。例如，企業是2025年初訂購，2026年底交貨，就可於2027年5月申報抵減。若訂貨到交貨超過兩年，如有特殊情況，例如是客製化設備，可以申請展延一次，總體來說，合計最長不得超過「2+2」年。

軟體 減碳

