節省電費4成6！漢翔自建儲能產品「電力島」 獨立供應廠區用電6小時

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
漢翔公司今天在台中廠區正建置一座全台最大的微電網應用案場，這也是該公司今年開發的儲能產品「電力島」，預計明明年7月上線啟用。圖／漢翔公司提供
漢翔公司今天在台中廠區正建置一座全台最大的微電網應用案場，這也是該公司今年開發的儲能產品「電力島」,預計明年7月上線啟用。圖／漢翔公司提供

漢翔公司今天在台中廠區正建置一座全台最大的微電網應用案場，這也是該公司今年開發的儲能產品「電力島」，預計明年7月上線啟用；總經理曹進平說，電力島可以視為獨立運作的小型電廠，能在離峰充電，尖峰釋放電力。當外電供電異常時，自動切換孤島運作，減輕饋線供電壓力，確保島內生產穩定不中斷。

他說，這座電力島以9MW/54MWh儲能容量運作，上線後能獨立供應全廠區用電達6小時。電力島是漢翔因應世界減碳趨勢、支持國家政策推出的自信之作，也是企業永續的落實。我們以自家廠區證明其可靠性，未來將能提供給產業夥伴全方位能源解決方案。

曹進平說，電力島能平衡用電負載，做到全年使用離峰電價，不受尖峰電價調漲影響，評估每年可節省電費比例近46.95%，全案投資不到7年就可回收。

電力島也瞄準國內外用電大戶，特別適用大型工廠、政府機構、軍事基地及災後備援，模式間平順切換，降低對精密設備停電衝擊。

未來電價仍有上調趨勢，企業勢必須提早應對大幅增加的電力成本，以國內來說，經濟部統計用電大戶超過500家，且有一半以上是工業用戶，主要集中於半導體、電子及石化等產業類別，這些產業將是電力島核心業拓對象。

漢翔公司今天在台中廠區正建置一座全台最大的微電網應用案場，這也是該公司今年開發的儲能產品「電力島」，預計明明年7月上線啟用。圖／漢翔公司提供
漢翔公司今天在台中廠區正建置一座全台最大的微電網應用案場,這也是該公司今年開發的儲能產品「電力島」,預計明明年7月上線啟用。圖／漢翔公司提供

