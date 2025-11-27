倉和：明年展望審慎樂觀 印度和美國市場是成長動能

快訊

中央社／ 台北27日電

太陽能網版廠倉和總經理林經洲今天表示，綠能是一條沒辦法回頭的路，即便營運面臨短暫逆風，不過太陽能產業發展方向不變，對於明年營運展望審慎樂觀，印度與美國等非中國市場將是主要成長動能。

倉和參加櫃買市場業績發表會，林經洲指出，今年前3季累計營收約新台幣11.4億元，年減36.87%，主要是中國客戶去化庫存，美國、韓國及馬來西亞等客戶因關稅影響，下單態度觀望。

林經洲說，倉和將持續推出新太陽能網版產品，包括全開口鋼版和高網目網版，並深耕非中國市場，其中，印度市場發展潛力大，美國也是重點市場。

此外，倉和也將投入高精密電子零件印刷應用市場，包括被動元件及球柵陣列封裝（BGA）領域，以減緩太陽能產業逆風的影響。

林經洲表示，對於明年中國市場仍持觀望看法，將慎選體質較好的客戶，不過全球太陽能發展方向不變，明年營運展望審慎樂觀。

太陽能產業 市場 中國

