合庫金首席經濟學家：AI不會泡沫，但明年為「刪選年」

對於明年總體經濟表現，針對國際經濟方面，合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，有四大利多、也面臨四大挑戰，其中，供應鏈重組的不確定性，和美國實質利率仍高，將成為變數；她也形容，明年是「AI刪選年」，要慎選公司，尤其沒有足夠現金流、高槓桿的公司要特別注意，同時，明年高收債及新興債的風險要特別留意，要控制曝險：「收息不戀棧」。

徐千婷也分析，長天期美債，例如十年期美國政府公債利率會逐步向下，會有價差收益，但要留意美國後續的經濟數字公布及其他關稅措施推出，以及明年美國期中選舉的影響。其中，她推薦「投資級公司債」，但她提醒，選債能力很關鍵，例如AI企業發債規模很大，將造成債券供給增加，這時就要更注意選債，體質、現金流、槓桿成數，高收債及新興債的風險尤其要留意。

徐千婷認為，明年全球經濟為中度成長，但不確定性仍高，IMF（國際貨幣基金組織）最新預測觀察，今年為3.2%，明年會降0.1%至3.1%左右，仍低於疫情前十年的平均值，因此，明年全球經濟仍處於「低空飛行」狀態。

徐千婷也觀察，明年正向動能來自於：1、AI帶動了投資循環，美國歐洲及亞洲都進入AI基礎設施擴建時代，很多資本支出，及雲端、電力供應這些都支撐設備投資；2、許多國家透過寬鬆及擴大財政政策，來刺激投資及消費；3、歐洲國防支出增加多，占國內生產毛額（GDP）比重明顯上升，也會形成需求面支撐；4、美國明年預期啟動持續降息，大而美法案效應明年也將漸發酵。

但徐千婷也指出，有四大不利的潛在影響：1、關稅及貿易戰的負面效應及不確定性，關稅今年的提前出貨效應已在遞減且墊高基期；2、關稅官司到現在還沒定案，232條款仍有不確定性；3、美國的貿易政策使全球供應鏈進入重組格局，對未來的投資及生產將使投資效率受影響；4、即使聯準會持續降息，但實質利率仍偏高，使房地產及企業的資金成本壓力仍在。