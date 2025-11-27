快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會接受施政總質詢。記者余承翰／攝影
輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地，北市議員張斯綱今在市政總質詢關注園區未來發展，市長蔣萬安回應，因應輝達進駐北士科，對於不只北投、士林，甚至對於北市未來整體相關土地規畫及招商引資，北市府應用更高的角度、更長遠的視野，做戰略評估。

張斯綱關切原也在輝達選址名單中的T12基地，招商計畫是否有特定產業發展方向？北市產發局長陳俊安回應，未來北士科整體招商策略會以AI作為核心主軸，搭配原先北士科正在投入的智慧醫療及ICT（資訊與通信科技）產業。

陳俊安說，接下來市有地T3、T4、T12基地，將鎖定相關上下游產業鍊廠商，目前也與國內外業者接觸過，如AI設備的專利檢測方面等。T12基地周邊的私有地部分，已有大廠商提出辦公大樓需求。

張斯綱認為，應回到智慧醫療的初衷，做一般辦公樓有點可惜，北市不缺一個辦公室，市府應該善用手上土地。

另外，張斯綱關心北士科的交通規畫。交通局長謝銘鴻回應，昨日在盤點交通規畫，從2026年至2028年會就現有基礎設施不足處、CCTV監控必須要在1、2年內布設完成。

謝銘鴻說，第二是北士科旅次分布，不管是3萬人、5萬人，從新北三重、蘆洲及從市中心過來分別占23%及逾40％，因此必須積極建構公車專用道銜接輕軌路網，至於快速道路接至國道部分，目前研擬修正方案，會儘速完成。目前已有廠商、住宅陸續進駐，短程接駁路線明年要開始運作，年底會盤整出來。

蔣萬安補充，捷運局已在做十字路廊評估，因應北士科、社子島開發，東西向會有輕軌連接北士科、福國路、蘭雅商圈、天母商圈、石牌商圈，南北向包括北士科、承德路、士林商圈、重慶南北路、大龍洞、大橋頭、寧夏夜市，銜接未來民生汐止線及捷運綠線。

國民黨台北市議員張斯綱質詢。記者余承翰／攝影
輝達落腳後北士科發展動向 蔣萬安曝戰略評估兩方向

