「紙片屋」掰了！內政部通過危老條例修正案：砍小基地容獎

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

內政部27日部務會報通過危老條例修正草案。部長劉世芳表示，為強化國內建築安全與防災韌性，政府正同步推動都市更新、危老重建及老宅延壽等政策，以面對國內逾30年老宅已突破500萬戶、人屋雙老與少子化等挑戰。

她表示，本次修法特別將目前推動中的老宅延壽機能復新機制納入法規體系，延長建物使用年限，強化住宅安全，並提升建築機能與永續性能。

其餘調整重點還包括精進重建適用範圍、新增捐贈社會住宅及福利設施容積獎勵、稅負減免優惠等措施。

危老條例原定施行期限至116年5月31日，內政部表示為持續提升建物安全並推動居住品質改善，本次修法刪除施行期限，以利政策長期推動。修正草案將儘速陳報行政院審查後，送請立法院審議。

內政部說明，本次修法重點之一為精進重建適用範圍，以住宅使用為核心，避免過去出現基地過小之「紙片屋」，或是飯店、商辦借危老重建取得大量容積等現象。

新法明定重建合法建築物之住宅使用比例須達2分之1以上，以落實改善居住環境之立法目的；另增訂重建計畫未達500平方公尺，申請容積獎勵上限下修為基準容積1.2倍或原建築容積1.1倍，以提高施工安全並引導擴大重建規模。

至於重建面積達500平方公尺以上且配合提供社會住宅及福利設施者，可享有最高基準容積15%的獎勵，以肯定其對危險建物更新與社會福祉之貢獻。

為提高民眾參與意願，本次修法亦比照都市更新條例新增協議合建稅賦優惠，包括原所有權人與起造人因合建辦理產權移轉時，可減徵40%土地增值稅與契稅。

另在修繕施工期間及完工後2年內，其地價稅及房屋稅可減徵50%，以降低民眾負擔並提升重建與修繕誘因。另為鼓勵危老案件符合國內節能減碳、再生能源之永續重大政策，及取得綠建築銀級、耐震等標章，政府也透過綠色金融給予相關支持，在促進居住安全之際，也符合國家永續發展目標。

內政部強調，政府將持續致力消弭危險建築物並務實解決台灣「人屋雙老」問題，都市更新政策推動須兼顧公共利益、社會責任與各方權益。

資料來源／內政部
資料來源／內政部
資料來源／內政部
資料來源／內政部

