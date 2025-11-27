紐西蘭鮮奶零關稅仍貴森森？公平會調查結果出爐了

紐西蘭進口鮮奶今年起全面零關稅，但消費者發現紐西蘭鮮奶價格未降反漲，要求公平會調查。公平會委員會議決議，針對紐西蘭鮮奶售價仍高，基於紐西蘭鮮奶市占率低、進口成本增加及國內業者競爭，各品牌售價不一等原因，認定市售紐西蘭鮮乳品牌業者統一公司、三石天合公司、台灣牧場公司，並無聯合定價情事。

台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，但紐西蘭鮮乳市售價格卻比在當地貴好幾倍，網友發起「一人一信」寄給公平交易委員會，檢舉聯合哄抬零關稅鮮奶價格行為。公平會立案調查後，今天結果出爐，認為品牌業者並無聯合定價事證。

公平會指出，我國113年生牛乳產量約45.2萬公噸（多數製作成鮮乳），進口鮮乳量約3.9萬公噸，國產鮮乳市占率達9成以上，113年紐西蘭進口鮮乳量約4千公噸，市占率未達1%。目前市售紐西蘭鮮乳之品牌業者有統一公司、三石天合公司及台灣牧場公司，在不同通路、不同促銷期間，每瓶1公升售價介於89元至129元。

公平會表示，在台紐經濟合作協定生效後，紐西蘭液態乳雖零關稅，但經核算關稅成本占全年度總進口成本之比重並不高，且紐西蘭鮮乳品牌業者定價考量因素多元，如冷鏈、運送成本、品牌定位等，關稅僅為其中之一，各品牌紐西蘭鮮乳之定價並不相同，且近2年定價並未變動。

此外，公平會也調查發現，國際生乳產地價格因氣候、疫病因素而有波動，今年1月至5月紐西蘭農場牛乳收購價格（Farmgate Milk Price）相較113年同期上漲幅度已逾2成，另外代工成本上漲、美國關稅政策致海運運費波動及紐幣兌美元升值等因素，經核對海關進口資料及進口商發票，各品牌紐西蘭鮮乳整體進口成本確實增加。

公平會強調，各品牌業者透過進口商或自行進口紐西蘭鮮乳後，上架至通路端銷售，通路費用由各品牌業者分別與下游通路商議價而成，交易條件往往因通路商採行銷售模式、定價策略及供貨商議價能力不同，而有不同結果。國內市售鮮乳品牌眾多，紐西蘭鮮乳於國內鮮乳市場市占率極低，且需面對國內及其他進口品牌鮮乳競爭，調查結果各品牌紐西蘭鮮乳定價原即高低不一，促銷方式及促銷價格也屬多元。