公平會：紐西蘭鮮乳查無聯合行為 關稅成本占比不高

紐西蘭液態乳今年1月起全面免關稅後，外界關切紐西蘭鮮乳售價仍高。公平會今天指出，考量紐西蘭鮮乳市占率有限、關稅成本占比不高、進口成本增加，以及查無聯合定價合意事證，委員會議通過結論，市售紐西蘭鮮乳的品牌業者查無聯合行為。

公平會26日委員會議通過，有關114年1月1日紐西蘭液態乳全面免關稅後，紐西蘭鮮乳（依現行規定仍稱「鮮乳」）售價仍高，相關業者定價行為是否涉及違反公平交易法規定案，依現有事證，難以認市售紐西蘭鮮乳的品牌業者統一企業股份有限公司、三石天合國際股份有限公司、台灣牧場股份有限公司違反規定。

公平會列出4大原因，首先，紐西蘭鮮乳市占率相當有限，國內鮮乳市場總量約49.1萬公噸，國產鮮乳市占率達9成以上，113年紐西蘭進口鮮乳量約4000公噸，在國內鮮乳市場市占率未達1%。

而市售紐西蘭鮮乳的品牌業者有統一公司（品牌：紐舒鮮）、三石天合公司（品牌：恆牧）、台灣牧場公司（品牌：紐牧然）等，這些公司銷售的紐西蘭進口鮮乳，在不同通路、不同促銷期間，每瓶（1公升）售價介於新台幣89元至129元，另外，也有美式賣場販售紐西蘭鮮乳（每瓶1.5公升，2瓶1組販售）。

公平會認為，紐西蘭鮮乳各品牌於鮮乳市場的市占率均低，且需面對國內及其他進口品牌鮮乳業者競爭，因此多標榜自然草飼、自由放牧，進行品質差異化競爭。

第二，紐西蘭鮮乳關稅成本占比不高。紐西蘭鮮乳品牌業者定價考量因素多元，如冷鏈、運送成本、品牌定位等，關稅僅是其中之一，各品牌紐西蘭鮮乳定價並不相同，且近2年定價並未變動。

第三，總體環境變化導致進口成本增加。公平會調查後發現，近期國際生乳產地價格因氣候、疫病因素而有波動，114年1月至5月，紐西蘭農場牛乳收購價格（Farmgate Milk Price）相較113年同期上漲幅度已逾2成，因此114年起，紐西蘭進口鮮乳雖然全面免關稅，相較113年同期，因紐西蘭當地生乳收購價格與代工成本上漲、美國關稅政策致海運運費波動及紐幣兌美元升值等因素，公平會核對海關進口資料及進口商發票，各品牌紐西蘭鮮乳整體進口成本確實有增加。

第四，公平會調查結果並無紐西蘭鮮乳聯合定價的合意事證。公平會說明，各品牌業者透過進口商或自行進口紐西蘭鮮乳後，上架至通路端銷賣給消費者。而通路費用是由各品牌業者分別與下游通路商議價而成，交易條件往往因通路商採行的銷售模式、定價策略及供貨商議價能力不同，而有不同結果。

綜觀國內鮮乳市場結構及業者競爭情形，公平會表示，市售鮮乳品牌眾多，紐西蘭鮮乳在國內鮮乳市場的市占率極低，須面對國內及其他進口品牌鮮乳競爭，調查結果也沒有同業聯繫或價格溝通的合意事證；再者，各品牌紐西蘭鮮乳定價本來就高低不一，售予通路的銷售價格並不相同，也有多元促銷方式，此案難以認定涉及違反公平交易法第15條第1項聯合行為禁止規定。

公平會並表示，未來仍將持續關注國內鮮乳市場競爭狀況，避免事業藉機從事違法行為。