景氣連4升 燈號續亮黃紅燈

國內經濟景氣持續擴張，國發會27日公布10月景氣概況，景氣對策信號連續第二個月亮出「黃紅燈」，顯示景氣熱絡程度不變。綜合判斷分數為35分，較上月增加1分，也已連四個月成長，主要動能來自台股創高而帶動。國發會表示，綜觀來看，整個對等關稅最壞情況已過，評估未來景氣仍將延續成長態勢，期望有機會在年底前，亮出今年第一顆紅燈。

在景氣對策信號九項構成項目中，10月僅有「股價指數」燈號由黃紅燈轉呈代表熱絡的紅燈，挹注1分。其餘八項燈號則維持不變，例如「工業生產指數」、「海關出口值」、「機械及電機設備進口值」、「製造業銷售量指數」仍續呈紅燈；「批發、零售及餐飲業營業額」續呈黃紅燈；「工業及服務業加班工時」續呈綠燈；「貨幣總計數M1B」續呈黃藍燈；「製造業營業氣候測驗點」維持藍燈。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，本月分數增加的主因是股價指數，但內需市場的回溫也是關鍵推力；批發業受惠於AI出口暢旺，表現優異；零售及餐飲業的年增率也由負轉正，加上普發現金帶動汽機車汰舊換新，以及大型演唱會、年終節慶等因素疊加，預期國內內需成長將慢慢加溫，年終消費可望回升。

從國發會景氣指標觀察，代表未來景氣走勢的領先指標，已連三個月上升，主要在外銷訂單動向、股價指數、營造業營業氣候測驗點帶動，為景氣前景提供有力支撐。但同時指標則是連三個月下滑，國發會解釋，主因仍在於傳產出口疲軟，導致國內生產銷售減緩，讓製造業銷售量下滑。

由於目前台美關稅談判進入最後階段，陳美菊表示，如今外界對美國談判方式已有所掌握，加上政府的因應措施到位，從全球經濟局勢來看，「整個對等關稅最壞的情況已經過去了」。

國發會對未來景氣也樂觀看待。陳美菊認為，普發現金政策，評估貢獻GDP約0.415個百分點，若相關部會和廠商推出國旅觀光或其他加碼措施，整體經濟成長動能還有機會再提升，且AI基本面需求仍在，只要訂單動能延續，期望今年有機會景氣燈號亮出一顆紅燈。