台英能源對話會議 共擘能源新未來

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

英國與台灣長期於能源及氣候領域合作緊密，2025年「第 7 屆台英能源對話會議」與「第 20 屆台英再生能源交流會議」於昨日（11月26日）在英國倫敦舉辦，透過雙邊實質對話及業界交流，進一步提升雙邊合作及產業商機。

「台英能源對話會議」是台英雙邊針對能源與氣候議題交流的重要平台，本屆會議聚焦離岸風電政策、離岸風電融資，以及海洋空間規劃；另「第20屆台英再生能源交流會議」則聚焦在離岸風電專屬港口規劃、海底基礎設施、海洋能源技術、電網整合與韌性以及儲能科技。

兩會議皆由英國對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester, UK’s Trade Envoy to Taiwan）與駐英國台北代表處代表姚金祥開幕，並共同見證英國離岸再生能源創新中心（Offshore Renewable Energy Catapult）與台灣金屬工業研究發展中心就離岸風電與海洋科技相關技術發展簽署合作備忘錄。

福克納勳爵祝賀台英再生能源合作20周年，說明英國《產業戰略》與台灣《2050淨零路徑》願景一致，相信未來在潔淨能源、實現淨零目標上必能共達更多里程碑。姚大使致詞表示，台英能源轉型的政策方向高度一致，透過雙邊會議平台及《提升貿易夥伴關係協議》（ETP）等制度性合作，為彼此夥伴關係奠定穩固基礎，期待未來深化雙邊交流。

英國能源安全與淨零部（Department for Energy Security and Net Zero）Simon Payne國際合作主管表示，英國2008年通過世界第一部氣候變遷法（Climate Change Act），持續在國際倡議氣候行動，我們支持台灣淨零的努力，並將與台灣持續合作。經濟部能源署李君禮署長說明自2023年11月簽署ETP，在雙邊合作邁入20周年的今年6月，於ETP架構下進一步簽署《台英ETP能源與淨零排放協議》，台英將持續攜手推動能源轉型，邁向淨零永續。

本屆「台英能源對話會議」第一個議題聚焦於離岸風電政策，由英國能源安全與淨零部Aidan Campbell主管分享英國第七輪離岸風電競標的政策改革，以及支持擴展英國浮式風電產業的政策工具；經濟部能源署鄭如閔副組長分享台灣離岸風電部署的最新進展，以及台灣對固定式與浮式風電的展望。

第二個議題探討離岸風電專案的融資挑戰。英國在台辦事處Shyam Desai經濟處長分享了英國碳信託公司一項專案的初步調查結果，該計畫與台灣市場利害關係人合作，尋找增強融資環境的機會。國家融資保證中心專案人員沈天鈞分享台灣的信用擔保機制及市場面臨的挑戰。接著，英國出口信貸署（UK Export Finance）資深商業開發官Jack Hebb分享該署在台灣的離岸風電融資經驗及案例研究。

最後一個議題討論海洋空間規劃及其對潔淨能源部署與保護生物多樣性的重要。英國環境、食品及鄉村事務部（Department for Environment Food and Rural Affairs）海洋策略與空間優先規劃計畫Chloe Meacher負責人分享英國在海洋空間規劃上的策略，金屬工業研發中心處長陳維德則報告台灣海洋空間規劃的策略優先事項及展望。

此外，在「台英再生能源交流會議」部分，分別由英國商業貿易部（Department for Business and Trade）離岸與陸域風電局Sandra Li局長及工研院綠能所劉子衙策略長進行再生能源發展與淨零轉型之專題演講，而議題一「離岸風電港口規劃與水下基礎建設」由船舶暨海洋產業研發中心鍾承憲處長及英國碳信託公司進行分享。

議題二「離岸風電與海上新興能源技術」由英國離岸再生能源創新中心及英國海洋能源產業協會（Marine Energy Council）與金屬工業研究發展中心陳維德處長進行分享；而議題三「智慧電網整合、電網韌性與儲能科技」則由台電公司系統規劃處何秉衡資深專業工程師與英國能源系統創新中心（Energy System Catapult）共同分享，台英雙方與會者就各項議題進行深入且廣泛的交流。

今年是台英再生能源合作交流邁入第20周年的重要時點，衷心感謝台灣夥伴多年間的支持與同行。這20年來雙方累積的經驗與知識，深化了彼此的夥伴關係，並象徵共同致力於2050年淨零排放目標的堅定承諾。未來，英國亦將持續與台灣攜手推動綠能發展，共同打造永續、安全與淨零的能源新未來。

