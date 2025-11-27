漢翔「9MW 電力島」開工 建置全台最大應用案場

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
漢翔「9MW電力島」27日開工，總經理曹進平率公司經營團隊祈福，並邀暘陞工程董事長周錦城及台灣富安能源商務經理曾穎聰共同進行動土儀式。漢翔提供
漢翔「9MW電力島」27日開工，總經理曹進平率公司經營團隊祈福，並邀暘陞工程董事長周錦城及台灣富安能源商務經理曾穎聰共同進行動土儀式。漢翔提供

漢翔（2634）公司今年發表的儲能產品「電力島」，27日在台中廠區正式開工，將以9MW/54MWh儲能容量，建置一座全台最大的微電網應用案場，預計2026年7月就能上線啟用。

開工儀式在總經理曹進平的主持下順利完成，他表示，電力島是漢翔因應世界減碳趨勢、支持國家政策推出的自信之作，也是企業永續的落實。我們以自家廠區證明其可靠性，未來將能提供給產業夥伴全方位能源解決方案。

近年漢翔不斷加強能源業務的發展力道，今年3月，開發出電力島系統，啟用「2MW/2.7MWh風光儲示範案場」；9月份則在台北航展向賴清德總統展示這套系統對「韌性能源」的呼應；經過各項審查與前期作業，而今「9MW/54MWh案場」開工，公司的能源版圖更進一步，也為深耕航空工業半世紀的漢翔擦亮另一面嶄新招牌。

電力島可以視為一座獨立運作的小型電廠，具備彈性部署與智慧調度，正常供電模式下，能「削峰填谷」，也就是離峰充電，尖峰釋放電力；當外電供電異常時則自動切換孤島運作，除協助減輕饋線供電壓力外，亦同時確保島內生產穩定不中斷，未來上線後，能獨立供應全廠區用電達6小時。

簡單地說，即是能平衡用電負載，做到全年使用離峰電價，不受尖峰電價調漲影響，評估每年可節省電費比例近46.95%，全案投資不到7年就可回收。

電力島瞄準國內外用電大戶，特別適用大型工廠、政府機構、軍事基地及災後備援，模式間平順切換，降低對精密設備停電衝擊。未來電價仍有上調趨勢，企業勢必須提早應對大幅增加的電力成本，以國內來說，經濟部統計用電大戶超過500家，且有一半以上是工業用戶，主要集中於半導體、電子及石化等產業類別，這些產業將是電力島核心業拓對象。

在儲能市場中，穩定電網端的「表前」，短期已達市場飽和；而調節用戶端的「表後」，則深具市場潛力。漢翔以深厚的航空工程基礎，為表後用電大戶打造出電力島儲能品牌，也為地球減碳與永續盡最大心力。

