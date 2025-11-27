快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

聽新聞
0:00 / 0:00

10月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：關稅影響最壞情況已過

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會發布10月景氣燈號亮出黃紅燈。圖／本報資料照片
國發會發布10月景氣燈號亮出黃紅燈。圖／本報資料照片

國發會今日發布10月景氣燈號，持續亮出代表「轉向」的黃紅燈，綜合判斷分數35分，股價指數受台股創高帶動，轉為紅燈，其餘構成項目燈號維持不變。另外，領先指標持續上升，同時指標續呈微幅下滑，顯示國內景氣仍穩步成長。

國發會經濟處長陳美菊表示，10月綜合判斷分數35分，較上月上修值34分增加1分，9項構成項目中，股價指數轉呈紅燈；其餘8項燈號維持不變。而綜合判斷分數已經連續4個月上升，對於未來是否會亮出紅燈，陳美菊認為，仍要看基本面，而AI等剛性需求仍在，因此是有機會的。

陳美菊表示，領先指標連續3個月上升，除了因為外銷訂單指數拉升、台股股市走強外，製造業信心也在恢復中，而同時指標連3個月下跌，則是主要因為傳統產業出口疲弱，影響國內生產與銷售。

但陳美菊也說，國內的零售與餐飲的年增率已經從負成長轉為正成長，顯示國內內需已經逐漸升溫，在普發現金、汽機車汰舊換新的稅賦減免等因素加持下，民間消費逐步回溫。

至於台美關稅談判結果即將出爐，對於台灣景氣是否會有影響，陳美菊表示，影響程度還是要看最後的結果，但最壞情況已經過了，大家已經了解美國談判方式，產業在慢慢調整布局，政府也有因應措施。

展望未來，陳美菊表示，隨全球AI算力需求持續成長，帶動AI資料中心與相關設備加速建置，加上科技新品推陳出新，歐美年終採購旺季來臨，將挹注出口動能；投資方面，AI商機驅動半導體及相關供應鏈調升資本支出，國際大廠也加碼投資台灣，加以政府推動AI新十大建設，以及公共建設執行量創歷年同期新高，投資動能可望延續。

消費方面，陳美菊指出，普發現金、連假與演唱會商機有助促進旅遊及消費，加以政府推動減稅減負擔措施，均有助提高國人可支配所得，活絡民間消費，但國際關稅與貿易政策進展、主要國家貨幣政策走向等不確定因素猶存，仍須密切關注對我國景氣之潛在影響。

景氣燈號 AI 消費

延伸閱讀

關稅「蒂」君降臨！性轉紳士《U.F.F.C天下第一色色武道會》揭Steam頁面

賴總統追加400億美元國防預算！網猜是「關稅籌碼」憂市場波動

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

包含台積電！川普與台談判貿易協議 台灣企業將投資、代訓美國員工

相關新聞

10月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：關稅影響最壞情況已過

國發會今日發布10月景氣燈號，持續亮出代表「轉向」的黃紅燈，綜合判斷分數35分，股價指數受台股創高帶動，轉為紅燈，其餘構...

進軍台灣市場！瑞幸咖啡在大陸曾找過張震、劉畊宏代言

被稱為「星巴克殺手」的大陸咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡，傳出將於12月插旗台灣。過往在大陸該品牌還曾請過2屆金馬影帝張震成為第1...

紐西蘭鮮奶零關稅仍貴森森？公平會調查結果出爐了

紐西蘭進口鮮奶今年起全面零關稅，但消費者發現紐西蘭鮮奶價格未降反漲，要求公平會調查。公平會委員會議決議，針對紐西蘭鮮奶售...

白話財經EP175｜亞幣競貶之勢將如何被扭轉？AI產業是否真的走緩？

近期亞幣競貶，尤其日圓、韓元、台幣貶值最多，另外，聯準會在12月降息與否陷入迷霧，未來亞幣的走勢將會如何？另外，AI股先前已大幅回檔，現在仍處於不穩定的震盪狀態，AI股泡沫化的論調已充斥市場，未來AI產業是否還有續強的支撐？ 聯準會換新任主席之後放大降息幅度，是否會成為持續AI股榮景的重要關鍵，並且扭轉亞幣的競貶態勢？而AI成長若放緩，對於股市與總體經濟的影響又是如何？在本集的節目特別邀請到國泰世華銀行首席經濟學家林啟超來深入剖析這些問題。

大陸瑞幸咖啡來台展店 龔明鑫：未禁止，但大陸母公司還是要申請

另外，外傳大陸最強連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡12月將來台展店，龔明鑫表示，台灣並未禁止大陸餐飲業來台投資，但大陸母公司要來台灣...

月薪永遠不夠花？臺大教授傳授三步驟，教你啟動『財富第二引擎』

「這個月的薪水，付完房租、給完孝親費、再扣掉小孩的才藝班費用，又見底了！」這是臺灣無數25至50歲「夾心世代」的共同心聲。根據內政部不動產資訊平台數據，2025年第一季的臺北市房價所得比為15.85倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。