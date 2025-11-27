10月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：關稅影響最壞情況已過

國發會今日發布10月景氣燈號，持續亮出代表「轉向」的黃紅燈，綜合判斷分數35分，股價指數受台股創高帶動，轉為紅燈，其餘構成項目燈號維持不變。另外，領先指標持續上升，同時指標續呈微幅下滑，顯示國內景氣仍穩步成長。

國發會經濟處長陳美菊表示，10月綜合判斷分數35分，較上月上修值34分增加1分，9項構成項目中，股價指數轉呈紅燈；其餘8項燈號維持不變。而綜合判斷分數已經連續4個月上升，對於未來是否會亮出紅燈，陳美菊認為，仍要看基本面，而AI等剛性需求仍在，因此是有機會的。

陳美菊表示，領先指標連續3個月上升，除了因為外銷訂單指數拉升、台股股市走強外，製造業信心也在恢復中，而同時指標連3個月下跌，則是主要因為傳統產業出口疲弱，影響國內生產與銷售。

但陳美菊也說，國內的零售與餐飲的年增率已經從負成長轉為正成長，顯示國內內需已經逐漸升溫，在普發現金、汽機車汰舊換新的稅賦減免等因素加持下，民間消費逐步回溫。

至於台美關稅談判結果即將出爐，對於台灣景氣是否會有影響，陳美菊表示，影響程度還是要看最後的結果，但最壞情況已經過了，大家已經了解美國談判方式，產業在慢慢調整布局，政府也有因應措施。

展望未來，陳美菊表示，隨全球AI算力需求持續成長，帶動AI資料中心與相關設備加速建置，加上科技新品推陳出新，歐美年終採購旺季來臨，將挹注出口動能；投資方面，AI商機驅動半導體及相關供應鏈調升資本支出，國際大廠也加碼投資台灣，加以政府推動AI新十大建設，以及公共建設執行量創歷年同期新高，投資動能可望延續。

消費方面，陳美菊指出，普發現金、連假與演唱會商機有助促進旅遊及消費，加以政府推動減稅減負擔措施，均有助提高國人可支配所得，活絡民間消費，但國際關稅與貿易政策進展、主要國家貨幣政策走向等不確定因素猶存，仍須密切關注對我國景氣之潛在影響。