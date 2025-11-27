快訊

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部「找到人了」揭現況

川普背刺？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：極可能為與北京交易賣台

廣納國際專才 僑委會「三管齊下」擴大留才效益

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
僑委會自112年起擴大辦理僑生就業博覽會，今年前進台北、台中及高雄辦理「僑生就業博覽會」，吸引中部僑生熱烈參與。圖／104人力銀行提供
僑委會自112年起擴大辦理僑生就業博覽會，今年前進台北、台中及高雄辦理「僑生就業博覽會」，吸引中部僑生熱烈參與。圖／104人力銀行提供

為積極回應台灣企業對國際化人才的強勁需求，並協助兼具「在地養成」與「跨國視野」優勢的僑生順利留台就業，僑務委員會透過「媒合活動、線上平台、法規鬆綁」三管齊下的整合策略，搭建僑生接軌台灣職場的通道，滿足國內產業對國際化人才的迫切需求。自明年起，應屆畢業副學士以上學位僑生在覓職居留期間可以自由工作，僑生畢業後有更多機會留台發展，成為我國重要的人力資源。

僑委會自112年起開辦僑生就業博覽會，近年因應各地區企業對於人才的需求，逐年擴大辦理規模，今年前進台北、台中及高雄辦理「僑生就業博覽會」，北、中、南部的僑生都有機會和企業面對面交談，三場合計邀請超過百家指標性企業參展，釋出涵蓋半導體、電子資訊、製造、金融等多元產業的上千職缺，知名企業如日月光、統一超商等皆競相參與，企業一致肯定實體徵才的實質助益，並表達未來有意持續參與僑生徵才相關活動。

3場次實體活動吸引超過一萬人次僑外生熱烈參與，投遞履歷及面談次數超過4千次，媒合超過百位僑外生，現場除投遞職缺外，也提供1對1履歷健診服務，今年也首度邀請專業獵才顧問進駐，針對畢業2至5年有轉職需求的僑生，提供精準的產業趨勢解析與諮詢，並同步增設「僑生職涯工作坊」，為僑生提供具啟發性的職涯指引。

「僑生i就業」線上平台持續優化，長期提供職缺媒合服務，每月平均職缺數逾1.5萬個，涵蓋正職、兼職與實習機會。網頁同時提供線上履歷健診、職業適性測驗、薪資市場行情等資訊，並彙整僑生留台就業常見問答、製作留台工作懶人包，供企業及僑生參用。

在校園輔導方面，僑委會於4月至10月間舉辦8場「僑生就業巡迴說明會」，吸引近700位僑外生，活動邀請勞動部、移民署及國發會Talent Taiwan等部會代表，說明評點制、畢業後居留轉換及就業金卡等規定，並安排僑生學長姐及人資講師分享寶貴的求職實務經歷，協助僑生及早規劃留台職涯。

參與僑生就業博覽會的企業多指出，僑生具備的多語能力以及多元文化背景，是受到企業青睞的最大原因，愈來愈多企業看見僑生具有的優勢，加入聘用僑生的行列。截至10月底，累計已有31,294人次僑生透過評點制成功留台，占僑外畢業生總留台人數的42.70%。

活動

延伸閱讀

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

僑生遭詐團吸收 馬文君籲跨部會防護「別讓人才變人頭」

欲公務訪星遭拒 徐佳青一度稱：可能列入警示範圍

恆基2僑生醫師長期守護台灣尾 陳明珠、黃健榮獲獎肯定

相關新聞

11月消費者信心指數景氣指標創半年最高 學者提醒三大變數

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布11月消費者信心指數（CCI）總指數64.65點，較上月上升0.69點，六大指標有五...

進軍台灣市場！瑞幸咖啡在大陸曾找過張震、劉畊宏代言

被稱為「星巴克殺手」的大陸咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡，傳出將於12月插旗台灣。過往在大陸該品牌還曾請過2屆金馬影帝張震成為第1...

白話財經EP175｜亞幣競貶之勢將如何被扭轉？AI產業是否真的走緩？

近期亞幣競貶，尤其日圓、韓元、台幣貶值最多，另外，聯準會在12月降息與否陷入迷霧，未來亞幣的走勢將會如何？另外，AI股先前已大幅回檔，現在仍處於不穩定的震盪狀態，AI股泡沫化的論調已充斥市場，未來AI產業是否還有續強的支撐？ 聯準會換新任主席之後放大降息幅度，是否會成為持續AI股榮景的重要關鍵，並且扭轉亞幣的競貶態勢？而AI成長若放緩，對於股市與總體經濟的影響又是如何？在本集的節目特別邀請到國泰世華銀行首席經濟學家林啟超來深入剖析這些問題。

月薪永遠不夠花？臺大教授傳授三步驟，教你啟動『財富第二引擎』

「這個月的薪水，付完房租、給完孝親費、再扣掉小孩的才藝班費用，又見底了！」這是臺灣無數25至50歲「夾心世代」的共同心聲。根據內政部不動產資訊平台數據，2025年第一季的臺北市房價所得比為15.85倍

財政部公告啤酒反傾銷稅及熱軋鋼品反傾銷稅案 回溯7月3日實施

財政部關務署表示，對自中國大陸產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅調查案，財政部於27日公告課徵反傾銷稅，並溯自今...

瑞幸咖啡進軍台灣牽出彰化翁家勢力 供應鏈家族背景曝光

大陸市占率第一的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」，傳出將在12月來台插旗，由剛完成登記的總代理公司「順昱控股」以品牌代理的方式引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。