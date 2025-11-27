廣納國際專才 僑委會「三管齊下」擴大留才效益

為積極回應台灣企業對國際化人才的強勁需求，並協助兼具「在地養成」與「跨國視野」優勢的僑生順利留台就業，僑務委員會透過「媒合活動、線上平台、法規鬆綁」三管齊下的整合策略，搭建僑生接軌台灣職場的通道，滿足國內產業對國際化人才的迫切需求。自明年起，應屆畢業副學士以上學位僑生在覓職居留期間可以自由工作，僑生畢業後有更多機會留台發展，成為我國重要的人力資源。

僑委會自112年起開辦僑生就業博覽會，近年因應各地區企業對於人才的需求，逐年擴大辦理規模，今年前進台北、台中及高雄辦理「僑生就業博覽會」，北、中、南部的僑生都有機會和企業面對面交談，三場合計邀請超過百家指標性企業參展，釋出涵蓋半導體、電子資訊、製造、金融等多元產業的上千職缺，知名企業如日月光、統一超商等皆競相參與，企業一致肯定實體徵才的實質助益，並表達未來有意持續參與僑生徵才相關活動。

3場次實體活動吸引超過一萬人次僑外生熱烈參與，投遞履歷及面談次數超過4千次，媒合超過百位僑外生，現場除投遞職缺外，也提供1對1履歷健診服務，今年也首度邀請專業獵才顧問進駐，針對畢業2至5年有轉職需求的僑生，提供精準的產業趨勢解析與諮詢，並同步增設「僑生職涯工作坊」，為僑生提供具啟發性的職涯指引。

「僑生i就業」線上平台持續優化，長期提供職缺媒合服務，每月平均職缺數逾1.5萬個，涵蓋正職、兼職與實習機會。網頁同時提供線上履歷健診、職業適性測驗、薪資市場行情等資訊，並彙整僑生留台就業常見問答、製作留台工作懶人包，供企業及僑生參用。

在校園輔導方面，僑委會於4月至10月間舉辦8場「僑生就業巡迴說明會」，吸引近700位僑外生，活動邀請勞動部、移民署及國發會Talent Taiwan等部會代表，說明評點制、畢業後居留轉換及就業金卡等規定，並安排僑生學長姐及人資講師分享寶貴的求職實務經歷，協助僑生及早規劃留台職涯。

參與僑生就業博覽會的企業多指出，僑生具備的多語能力以及多元文化背景，是受到企業青睞的最大原因，愈來愈多企業看見僑生具有的優勢，加入聘用僑生的行列。截至10月底，累計已有31,294人次僑生透過評點制成功留台，占僑外畢業生總留台人數的42.70%。