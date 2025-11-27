大陸瑞幸咖啡來台展店 龔明鑫：未禁止，但大陸母公司還是要申請

近期亞幣競貶，尤其日圓、韓元、台幣貶值最多，另外，聯準會在12月降息與否陷入迷霧，未來亞幣的走勢將會如何？另外，AI股先前已大幅回檔，現在仍處於不穩定的震盪狀態，AI股泡沫化的論調已充斥市場，未來AI產業是否還有續強的支撐？ 聯準會換新任主席之後放大降息幅度，是否會成為持續AI股榮景的重要關鍵，並且扭轉亞幣的競貶態勢？而AI成長若放緩，對於股市與總體經濟的影響又是如何？在本集的節目特別邀請到國泰世華銀行首席經濟學家林啟超來深入剖析這些問題。

2025-11-27 15:08