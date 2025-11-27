大陸瑞幸咖啡來台展店 龔明鑫：未禁止，但大陸母公司還是要申請
另外，外傳大陸最強連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡12月將來台展店，龔明鑫表示，台灣並未禁止大陸餐飲業來台投資，但大陸母公司要來台灣開分店，還是要申請，目前還沒有接到相關申請。至於若是用代理的方式，也有相關規範，還是要符合規範辦理，經濟部會密切關注。
龔明鑫表示，代理商的資金來源是要付給品牌廠商，不是拿品牌廠商的錢，接下來要了解實際運作狀況。至於是否會影響台灣咖啡市場，他則說，只要符合法令就尊重商業行為，台灣本來就是開放市場，日本料理、美式餐飲都有，也都歡迎。
