中信看好光通訊發展 料明年將翻倍成長

中信27日於投資展望會上表示，明年光通訊產品需求仍十分強勁，成長幅度接近翻倍，而台廠中包含上詮（3363）、波若威（3163）、華星光（4979）及光聖（6442）皆有機會成為主要受惠者，近期股價也都十分強勢。

中信指出，NVIDIA的CPO交換器Quantum系列今年下半年將會開始出貨，而Spectrum系列則將會在明年開始推出，因此預計明年上半年就能看到部分CSP廠開始採用CPO架構的產品。目前進度最快的是META，已經開始進行小規模試驗，不過整體來說初期的滲透率仍不會太高，市場上對於明年800G、1.6T的需求預估大概在幾萬台左右。

目前研究機構預估1.6T階段還是會以光收發模組為主， CPO可能要等到3.2T才會有比較明顯的滲透率，預期發酵時間點將會落在2028年，由於CPO導入時程往後遞延，預期光收發模組的需求將有望上修。

目前市場預估800G 產品全年出貨量大概是3,500萬顆以上，那1.6T則是在2,000萬顆以上，相較今年800G的2,000萬顆及1.6T百萬顆數量，近乎是倍數成長，而隨著這個 GB300 的出貨遞延以及 CPO 的延期，每個月都傳出光收發模組數量在上修。

CPO之所以遞延是因為技術上仍有些難題需要克服，基本上就是雷射及光線對準的部分，雷射光目前以外部光源作為解決方案，中信指出，台廠中華星光、波若威及光聖轉投資合聖皆有切入外部光源模組（EOL），都有機會在CPO導入初期成為第一波受惠者。

至於 FAU的部分，台廠中上詮及波若威將會是主要供應鏈，上詮目前正與台積電（2330）合作開發CPO產品，日前於法說會上也已公布未來技術roadmap，將會從LPO開始慢慢朝CPO前進，而如何將FAU和晶片進行封裝將會是重中之重。而波若威則是與NVIDIA合作開發Quantum-X Photonics交換器，為其供應外部面板的接頭，預期未來也有機會把 FAU等產品一併推入供應鏈當中。