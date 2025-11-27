市場波動股債雙殺？中短天期投等債11月報酬收紅

聯博投信指出，投資人擔心人工智慧（AI）泡沫化，加上美國9月非農就業新增11.9萬超出預期，市場預期美國聯準會（Fed）12月降息機率下滑，股債雙雙下滑。中短天期投等債兼具高評級與短天期特色，在股債雙殺之際創造正報酬。

聯博投出，美國9月非農就業新增11.9萬，超出預期，顯示美國勞動市場仍展現一定韌性，加上近期數名Fed官員陸續發表較為鷹派的談話，投資人擔心通貨膨脹可能比預期持續更久，讓12月利率會議的降息機率一度下降至低於三成。此一預期變化讓利率風險升高，衝擊利率敏感度較高的債券種類表現，主要為天期超過10年的長天期債券。

今年以來漲多的股市也出現賣壓，VIX恐慌指數上周跳升至26之上，是今年4月以來新高。聯博表示，即使輝達（NVIDIA）公布的財報再亮眼，也難以消除投資人對AI股票過熱的擔憂。股市賣壓連帶擴大債市的信用利差，衝擊評級較低、信用風險較大的債券種類，主要為CCC級非投等債。

聯博表示，回顧11月以來，在利率風險與股市賣壓同時干擾下，股票資產跌幅劇烈，債券資產則抗跌得多。在這波市場動盪，長天期債券跌幅較大，但天期短於10年的中短天期投資等級公司債則成為少數逆勢創造正報酬的資產，主因為兼具高評級與短天期優勢，能同時抵禦利率風險與信用利差擴大壓力。

聯博指出，美國政府在結束史上最長的關門之後，統計機構將陸續發布先前中斷的經濟數據，但在這段數據迷霧時間，缺乏數據會增加決策的難度，使貨幣政策決策者採取更為謹慎的態度，讓市場處於較為不確定的狀態。建議投資人買進中短天期投等債，以穩健的方式度過這段市場波動期。