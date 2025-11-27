碳費收入要公開 從重點產業開始做起

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「碳費徵收過程要多跟產業溝通、讓收入分配透明化！」英國學者柏克27日指出，可透過公眾儀錶板等方式讓民眾更了解碳費徵收後花去哪裡，並藉此鼓勵創新與協助公正轉型。學者施文真則說，台灣將於2027年開始實施碳邊境，未來除了碳費，還會有總量管制制度，政府會持續跟國內外產業溝通影響，尤其是鋼鐵與水泥業。

要有自己的碳邊境

環境部27日舉行「台灣淨零轉型與碳定價治理：地緣政治衝擊下的政策新思維」研討會。政大國貿系教授、前環境部次長施文真表示，台灣從2025年開始徵收碳費，2026年到2030年之間希望能與產業討論「總量管制與排放交易制度（ETS）」，在法制工作完備下，2030年以後可以順利啟動ETS，加強減碳力道。

另外，很多國家的碳定價（例如碳費或碳稅）都會搭配邊境調整機制，尤其是歐盟的CBAM引發了不少的爭論，尤其是國內高碳排的產業如鋼鐵與水泥，西我國也要設立相關機制，以維持公平競爭。她表示，未來希望2026年可以成為試行元年，除了國外產品以外，國內產品也要申報碳含量。

從重點產業開始減碳

「碳費價格要透明，才能鼓勵投資！」LSE格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所特聘政策研究員柏克表示，產業很關心碳費價格，因此建議政府將相關價格以儀錶板的方式公開上網，每天都可以讓外界了解碳費價格，且明確化碳費變化的走勢，並從特定產業開始推動，例如從能源擴大到其他有碳排的經濟產業。

柏克指出，歐洲國家普遍就從能源、交通與家庭產業的路徑走，但其中各國也有不同的減碳策略，以英國為例，由於已經脫歐，英國就採用自己的機制減碳，相較於歐盟的效率也比較好。他也提醒，制定相關方案時也要規劃如何緩解可能面對的政治挑戰。

找到節能關鍵費率

針對碳費的用途，柏克建議可用來支持創新、綠色產業相關工作機會或協助弱勢，台灣的碳費有融入相關機制很好。不過有與會者詢問，台灣的碳費要收多少、怎麼收才合適？柏克回應說，各國狀況不同，主要的核心就是要找到「企業有動機以更乾淨方式執行業務」的臨界點，英國是20英磅可讓產業轉而使用更多綠能，但台灣的理想費率是多少，需要自行評估。

