PIMCO：關稅加速 AI 應用 對美國上半年GDP貢獻0.5個百分點

PIMCO在最新發布的周期市場展望報告「關稅、科技、轉型」中指出，關稅似乎正在加速人工智慧（AI）的應用。企業在供應鏈轉移的背景下競相尋找新的商業機會，並透過提高生產力、減少勞動成本來抵消更高的成本。

PIMCO 經濟學家衛艾婷指出，AI技術發展迅速，大多數企業仍處於理解AI能力的早期階段。AI是否能快速釋放出新的、具變革性且可獲利的創意，或在美國經濟中引發類似「中國大陸產業衝擊」（指 2000 年代初期外包導致美國製造業基礎萎縮並結構性地改變勞動市場）的力量，仍有待觀察。不過，產業估值與資本支出似乎都建立在AI能同時實現兩者的假設之上。

今年以來，AI熱潮的其中一項明顯特徵是業界競相建置龐大的運算能力，以訓練這些模型並支援不斷增加的每月活躍用戶（MAUs），假設AI將吸引數十億用戶（包括付費訂閱者），或透過代理、機器人、企業軟體整合及其他自動化互動形式等非人類應用創造重大價值。

衛艾婷指出，根據美國國民收入與產品帳戶（NIPA）， 2023 年以來，伺服器與晶片/繪圖處理器（GPU）的進口增加 1,800 億美元，資料中心結構支出約增加 160 億美元。這與最大AI人工智慧相關企業（即所謂的超大規模業者）報告的資本支出大致相符。同時，軟體、研究與開發的資本支出也在加速成長。

衛艾婷估計，整體而言，AI相關投資似乎為2025年美國整體投資成長貢獻了 1 個百分點。否則，美國投資趨勢原本應為停滯甚至收緊。若非伺服器與基礎設施相關零組件為進口商品，AI可能也為實質國內生產毛額（GDP）成長貢獻了 1 個百分點。

PIMCO估計，在2025年上半年，AI相關活動對美國GDP成長率約貢獻了0.5個百分點。這對任何單一產業而言都是巨大的推力，令人聯想到1990年代網際網路興起時的光纖投資熱潮。