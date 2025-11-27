11月消費者信心指數景氣指標創半年最高 學者提醒三大變數

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布11月消費者信心指數（CCI）總指數64.65點，較上月上升0.69點，六大指標有五大指數皆上升，同創半年來最高指數，但投資股票時機信心是五個月低點。中央大學台經研究中心執行長吳大任表示，受出口表現亮眼激勵，五項與經濟景氣相關指標都是半年來最高，房市信心也出現今年3月以來首次回升。惟未來仍有對等關稅、半導體關稅及AI泡沬化三大不確定因素影響經濟走勢。

中央大學調查，11月消費者信心總指數64.65點，較上月小幅上升0.69點。五項調查指標物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨都上升，指數皆創六個月以來最高，上升最多是「耐久性財貨」；唯一下降的投資股票時機10月暴跌15點，11月再下降9.5點，來到27.02點，創五個月低點。

吳大任解讀，雖然五項指標都上升，但股票跌幅較大，相互抵消後，總指數僅小幅上升。與經濟景氣相關的「未來半年國內經濟景氣」、「未來半年家庭經濟狀況」都明顯上升，應受出口創新高數據影響，股市雖有跌，但也處相對高點，民眾對景氣看法恢復正面。投資股市時機下跌，應是台股大盤漲太多，很多人先獲利了結。

他說，此次調查最值得注意的是，與房地產相關的兩項指標「購買耐久性財貨」、「購買房地產時機」都顯著上升，前者本月調查上升4.63點及3.84點，雖然都未回到百點以上，但指數止跌回升，原本因關稅影響的汽機車銷售，近期交易量有回升，另房市在央行鬆綁新青安不受銀行法限制後，銀行有更多資金提供房貸，都有助房市信心回溫。

盡管總指數數據往上，但對未來經濟走勢，吳大任提醒仍有三大不確定性因素。其一，行政院暗示近期美台關稅將有結果，其中最關鍵是對美投資金額，如果資金赴美，可能排擠台廠在台民間投資，高薪工作及人才被帶走，則影響民間消費力道。

其次，半導體關稅走向。他說，雖然對科技大廠或許不會太差，但台灣供應鏈上下游中小型有數百家，赴美投資能力不足，衝擊程度很難評估。

最後是AI泡沫風險。他說，近期觸發大家疑慮來自OPEN AI投資虧損，讓大家擔心對AI鉅額投資無法創造營收，反而虧損，如果連OPEN AI這麼強的美國企業都無法確保營收，AI泡沬風險及可能性難以消除，台灣原本受惠AI情勢是否因此反轉，都有極高不確定性。