快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

房地產信心逐步回穩 帶動總體消費者信心指數上揚

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

民眾對國內景氣與家庭經濟狀況的看法略有改善，帶動十一月消費者信心指數（CCI）呈月增態勢，終結了連續二個月的跌勢。中央大學台經中心27日公布調查顯示，11月CCI總數上揚至64.65點，較上月小幅增加0.69點 。這波信心反彈主要由「未來半年購買耐久性財貨時機」與「未來半年國內經濟景氣」兩項指標領漲，但同時，民眾對股市的投資意願卻明顯降溫，創下所有分項指標中的最低點。

11月調查的六項分項指標呈現「五升一降」的局面。在上升的項目中，「未來半年購買耐久性財貨時機」指數漲幅居冠，本月達到97.0點，較上月大幅增加4.63點 。其次，「未來半年國內經濟景氣」和「未來半年家庭經濟狀況」兩項指標也分別上漲3.42點和2.92點 ，顯示民眾對於未來半年國內景氣和自身家庭收入的看法，已較上月調查時更為正面。

然而，股市投資氣氛明顯轉冷。「未來半年投資股票時機」是唯一走跌的指標，本月暴跌9.5點至27.02點 ，不僅跌幅最重，也創下所有指標中的最低點。對此，中央大學台經中心執行長吳大任指出，這可解讀為一種「居高思危」的避險心態，而非對股市前景完全悲觀。而是因為台股指數與部分個股價格處於相對高檔之際，加上外部不確定性高，投資人傾向等待市場有較大規模的修正後再進場布局。

「未來半年購買耐久性財貨時機」指數顯著回升，吳大任指出，耐久財大宗為房地產、汽機車等。其中房地產信心明顯回穩，顯現央行將新青安貸款排除於《銀行法》72之2條限制外，為房貸市場注入活水的效果正在浮現；汽車市場方面，民眾普遍預期台美談判後，汽車關稅可能取消，加上目前車商為清庫存、衝業績，在第4季推出大規模促銷，部分車款甚至降價新台幣20萬元至30萬元，刺激了買氣，預期11月、12月新車掛牌數將止跌回升。

儘管消費者信心指數呈月升態勢，若以絕對水準來看，民眾的信心仍然處於「偏向悲觀」的區間 ，六項分項指標全數落在100點以下。其中，反映物價情勢的「未來半年國內物價水準」指標，雖然較上月微升0.57點至32.79點 ，但仍位居悲觀區間的低點。

吳大任指出，未來景氣還有三大不確定因素，第一是「對等關稅」談判結果持續衝擊傳產（如傳統產業無薪假人數增加），第二是企業「對美投資」的資金與人才外移，將影響台灣經濟成長與內需。

最後則是AI產業「泡沫化」問題。吳大任表示，從微軟財報揭露Open AI單季虧損達100多億美元的數據來看，即使是全球最強的AI公司，也面臨龐大投資成本與不符預期的營收獲利壓力。若AI應用短期內無法轉虧為盈，將可能導致全球企業放緩AI相關投資速度，對目前以AI相關產品出口為主的台灣而言，都是不確定的變因。

AI 景氣

延伸閱讀

南韓央行棄降息傾向轉而靠攏中性立場 動向將受Fed左右

2025永續大學 中央大學獲全國10大永續典範學校

國研院捐贈中央大學地科院氣象雷達 有助防救災

只會存錢和住垃圾場沒兩樣 理財專家：4、50歲開始投資都不嫌晚

相關新聞

11月消費者信心指數景氣指標創半年最高 學者提醒三大變數

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布11月消費者信心指數（CCI）總指數64.65點，較上月上升0.69點，六大指標有五...

月薪永遠不夠花？臺大教授傳授三步驟，教你啟動『財富第二引擎』

「這個月的薪水，付完房租、給完孝親費、再扣掉小孩的才藝班費用，又見底了！」這是臺灣無數25至50歲「夾心世代」的共同心聲。根據內政部不動產資訊平台數據，2025年第一季的臺北市房價所得比為15.85倍

從台積電羅唯仁跳槽英特爾 看「競業禁止」保護效力

高科技產業總是刀光劍影，人才與技術之爭更是毫不手軟。近期台積電前資深副總經理羅唯仁退休後轉戰競爭對手 英特爾（Intel） 擔任執行副總裁，引發業界震撼，台積電11月25日提告。這起指標性案件的關鍵之一是羅跳槽前是否簽有「競業禁止」條款。外界對「競業禁止」多半一知半解，關於競業禁止的範圍有多大？雇主及員工各自的權利義務是什麼？本文從羅唯仁案談起，一次將這些重點搞清楚。

羅唯仁洩密門 台積電為何沉默多日才提告？疑帶槍投靠英特爾 恐改寫行業態勢

半導體業界盛傳，台積電前研發副總羅唯仁退休前，大動作調閱先進製程資料，甚至可能將機敏資訊帶往英特爾；事隔一周後，台積電正式提告羅唯仁，全力保護營業祕密。

台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

彭博資訊報導，台積電前資深副總羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界譁然。台積電25日宣布，已向智...

總統：1.25兆打造「台灣之盾」…向美採購新型武器 帶動產業升級

賴清德總統昨（26）日宣布，政府近期將提出一項史無前例、總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，用於提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。