房地產信心逐步回穩 帶動總體消費者信心指數上揚

民眾對國內景氣與家庭經濟狀況的看法略有改善，帶動十一月消費者信心指數（CCI）呈月增態勢，終結了連續二個月的跌勢。中央大學台經中心27日公布調查顯示，11月CCI總數上揚至64.65點，較上月小幅增加0.69點 。這波信心反彈主要由「未來半年購買耐久性財貨時機」與「未來半年國內經濟景氣」兩項指標領漲，但同時，民眾對股市的投資意願卻明顯降溫，創下所有分項指標中的最低點。

11月調查的六項分項指標呈現「五升一降」的局面。在上升的項目中，「未來半年購買耐久性財貨時機」指數漲幅居冠，本月達到97.0點，較上月大幅增加4.63點 。其次，「未來半年國內經濟景氣」和「未來半年家庭經濟狀況」兩項指標也分別上漲3.42點和2.92點 ，顯示民眾對於未來半年國內景氣和自身家庭收入的看法，已較上月調查時更為正面。

然而，股市投資氣氛明顯轉冷。「未來半年投資股票時機」是唯一走跌的指標，本月暴跌9.5點至27.02點 ，不僅跌幅最重，也創下所有指標中的最低點。對此，中央大學台經中心執行長吳大任指出，這可解讀為一種「居高思危」的避險心態，而非對股市前景完全悲觀。而是因為台股指數與部分個股價格處於相對高檔之際，加上外部不確定性高，投資人傾向等待市場有較大規模的修正後再進場布局。

「未來半年購買耐久性財貨時機」指數顯著回升，吳大任指出，耐久財大宗為房地產、汽機車等。其中房地產信心明顯回穩，顯現央行將新青安貸款排除於《銀行法》72之2條限制外，為房貸市場注入活水的效果正在浮現；汽車市場方面，民眾普遍預期台美談判後，汽車關稅可能取消，加上目前車商為清庫存、衝業績，在第4季推出大規模促銷，部分車款甚至降價新台幣20萬元至30萬元，刺激了買氣，預期11月、12月新車掛牌數將止跌回升。

儘管消費者信心指數呈月升態勢，若以絕對水準來看，民眾的信心仍然處於「偏向悲觀」的區間 ，六項分項指標全數落在100點以下。其中，反映物價情勢的「未來半年國內物價水準」指標，雖然較上月微升0.57點至32.79點 ，但仍位居悲觀區間的低點。

吳大任指出，未來景氣還有三大不確定因素，第一是「對等關稅」談判結果持續衝擊傳產（如傳統產業無薪假人數增加），第二是企業「對美投資」的資金與人才外移，將影響台灣經濟成長與內需。

最後則是AI產業「泡沫化」問題。吳大任表示，從微軟財報揭露Open AI單季虧損達100多億美元的數據來看，即使是全球最強的AI公司，也面臨龐大投資成本與不符預期的營收獲利壓力。若AI應用短期內無法轉虧為盈，將可能導致全球企業放緩AI相關投資速度，對目前以AI相關產品出口為主的台灣而言，都是不確定的變因。