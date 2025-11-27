月薪永遠不夠花？臺大教授傳授三步驟，教你啟動『財富第二引擎』

「這個月的薪水，付完房租、給完孝親費、再扣掉小孩的才藝班費用，又見底了！」這是臺灣無數25至50歲「夾心世代」的共同心聲。根據內政部不動產資訊平台數據，2025年第一季的臺北市房價所得比為15.85倍，意味著一個家庭需不吃不喝超過15年才可能買房；與此同時，全球雖走出高通膨高峰，但結構性通膨壓力未解，若不懂得讓資產「跑贏通膨」，辛苦累積的資產還沒花就已經無聲蒸發了！

自疫情以來，「被動收入」、「副業」、「資產配置」等關鍵字的搜索量始終居高不下，反映出社會大眾對於擺脫單一薪資依賴的強烈渴望。但一名普通上班族，該如何從零開始，打造屬於自己的「財富第二引擎」呢？事實上，從國內數一數二的進修指標─國立臺灣大學進修推廣學院精心設計的財務金融課程即可看出理財並非是一夜暴富的魔法，而是一套人人可學習、可執行的完整方法論。

第一步：尋找引擎的「燃料」， 學會看懂企業價值

打造「財富第二引擎」的第一步：學會為你的資本找到最優質的「燃料」，也就是真正具有成長潛力的好公司。

以現今的AI投資熱潮為例。根據全球知名投資研究機構晨星（Morningstar）資料顯示，含AI類型的主題式ETF，雖然資產規模近年快速成長，但多數長期表現仍落後大盤（註1）；這顯示即使AI熱度高漲，許多基金因選股不夠精準或過度分散，仍難以跟上由少數科技巨頭所帶動的漲勢。

因此，欲判斷一家公司是AI浪潮的真正贏家，還是只是在燒錢的『偽AI股』，關鍵就在於解讀財務報表的能力；但很多人投資卻只看新聞熱度或股價線圖，從未打開過公司的財務報表，這就好似開車只看儀表板的轉速，卻從不檢查引擎的健康狀況。

這也是臺灣大學進修推廣學院開設「財務報表分析」研習班，聘請美國史丹福大學商學博士、臺大國際企業系教授林修葳親自講授的目的，尤其在經濟前景不明朗，市場充斥著各種真假難辨的訊息時，懂得判讀企業財務報表、洞悉其真實營運狀況的能力，是避免踩雷、找到優質資產的根本。

第二步：設定「導航」，先釐清人生戰略再談工具

看懂趨勢，有了燃料！下一步是如何將其轉化為個人財富。值得注意的是，多數投資者的資產減損，其根本原因並非工具或資訊的匱乏，而是植根於未受檢驗的投資心法與行為偏誤，例如：聽信消息、追高殺低。因此，在啟動引擎上路前，應先具備正確的投資觀念並設定導航。

同樣由林修葳教授主講的「投資理財精修班」，正是一門專為「沒有投資學基礎的學員開設」的課程，其核心價值在於破解常見的錯誤投資觀念，搭配應用型個案與市場實例，生動又具系統性地介紹多元化的投資工具與主題。

臺大財務金融學系教授陳彥行傳授的「理財規劃實戰班-戰略篇」，可視為能規劃路線的導航，因其與一般「投資理財」課程的關鍵區別就在於「規劃」二字！

他解釋，許多人將「理財」與「投資」劃上等號，但兩者有著本質的區別，「坊間常見的「投資理財」，常依賴不同老師的個人「心法」，缺乏標準化流，「在這裡，我們的理財規劃多了『規劃』二字，它是一套基於國際特許財務規劃師（CFP）架構、人人都能學會的系統性方法。」

此外，陳彥行強調「先戰略，後工具」的思維：在選擇任何金融工具之前，你必須先真正認識自己，例如：「我這輩子真正追求的是什麼？」或「我到底需要多少錢才能退休？」因為有了清晰的人生戰略，方可避免金融詐欺或不當行銷的干擾，下一步才是運用正確的工具來執行它。

第三步：運用「實戰工具」量化決策，人人都能學會

「理財規劃實戰班-工具篇」的一大特色就是「實作」，利用我們最熟悉的試算表（Excel）工具，建立個人化的財務模型，你不必是Excel專家，因為課程甚至會提供設計好的購屋、退休金等模板，讓學員更容易上手。

透過學習現值（pv）、終值（fv）、年金（pmt）、利率（rate）等關鍵理財函數，你可以將複雜的人生決策轉化為清晰的數字。例如：想知道「累積2,000萬退休金每月要存多少0050？」，pmt函數能給你答案；想評估「買房還是租房划算？」，npv（淨現值）函數可成為你的決策利器，透過具體工具將重大決策量化，能讓我們擺脫憑感覺和猜測做決定的困境，真正踏上財務自主之路。

終極防護：為你的「第二引擎」加裝保險與傳承裝置

當財富的第二引擎成功運轉並開始累積資產後，各類稅務與風險也隨之而來，「全方位財務規劃與傳承」、「稅務規劃與風險控管-高資產族群篇與中小企業篇」等課程亦應學員需求而開設。

「我們看到太多因情侶買房登記糾紛、婚後財產分配不清，或遺產規劃不當，導致辛苦建立的資產毀於一旦的案例。」為此，陳彥行教授特別開設「全方位財務規劃與傳承」課程並提醒，財務規劃的終點，是透過法律與金融工具保護自己與家人。

於臺大法律系與會計系任教，並具備稅務律師和擔任財政部與司法院諮詢委員之實務經驗的陳衍任副教授則一針見血地指出，企業或高資產族群並非懼怕繳稅，而是害怕「突然要繳稅」，這種突發狀況源自於缺乏長期的稅務規劃，使其在不自覺中身處風險，如企業最容易掉入「浪費型」與「踩坑型」風險中。

為此，陳衍任副教授開設稅務規劃與風險控管-高資產族群篇與中小企業篇」課程並建議：「先理解規則，再善用規則，才能真正從容應對企業經營與財富傳承中的每一個挑戰。」如同為你的財富引擎加裝堅實的保險桿與防盜鎖，確保它不會因人為或意外因素而熄火，並能順利地傳承給下一代。

身處大焦慮時代，唯有自救方能實現財富自由

面對這個薪水永遠追不上房價與物價的「大焦慮時代」，與其等待救援，不如成為自己的領航員。從看懂財報、建立心法，到制定戰略、精通工具，最終布局傳承，由臺灣大學進修推廣學院攜手頂尖金融財務師資所打造的完整財務金融系列課程，正是現今夾心世代突破困境、實現財富自由的「財務自救手冊」，為正在焦慮的你我提供一條清晰的學習成長路徑。

