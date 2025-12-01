中信銀e-Cash APP助中小企業在年末掌控資金節奏，匯率不漏、付款不錯過

隨著年關將近，企業資金流動進入最繁忙時刻。從出口換匯、供應商尾款到獎金結算，財務作業密集且追求效率，如何在短時間內迅速應變、精準執行，成為中小企業展現財務韌性的重要考驗。為協助中小企業靈活掌握匯率與金流節奏，「中國信託行動e-Cash APP」，整合即時匯率、收付款與帳務管理等功能，協助企業主在手機上輕鬆完成換匯、預約付款與收支掌握。

在國際匯市與企業數位轉型加速的趨勢下，中國信託行動e-Cash APP讓資金運用更即時、更有效率，不僅穩定現金流，也讓企業能以從容的節奏迎接新年度營運佈局。

「中國信託行動e-Cash APP」，整合即時匯率、收付款與帳務管理等功能，協助企業主在手機上輕鬆完成換匯、預約付款與收支掌握。 圖／記者 王聰賢 攝影

智慧換匯：中信銀行動e-Cash APP一站式掌握匯率時機

以往企業換匯，往往需要開好幾個平台比價、反覆查價才下單，往往錯失匯率良機。現在，中信銀行推出的「中國信託行動e-Cash APP」讓這一切變得更即時、更有效率。APP內建即時匯率試算、到價通知與常用幣別釘選功能，企業主可隨時在手機上查看匯率、試算金額，另可設定「到價通知」，一旦價格到預設條件，APP會即時推播，讓匯率波動變成企業主的新機會點。無論是有外幣儲備需求、亦或是跨國採購需求，都能在手機上快速完成換匯流程。面對近月匯率震盪幅度增加，「中國信託行動e-Cash APP」成為企業主穩住節奏的關鍵助手。

帳務管理升級：出入帳清楚、付款有節奏、自訂分類一鍵完成

年底除了換匯，帳務管理同樣是讓企業主或財會部門難以省心的重要環節。「中國信託行動e-Cash APP」將繁瑣的出入帳作業化繁為簡，提供三大亮點功能幫助企業於帳務管理上能大幅提升效率：

1.對帳快速 - 出入帳概況管理

打開APP就能看到近半年收支狀況，並一眼識別前五大付款對象——誰收最多、哪裡花最多，資金流向清晰掌握。

2.付款準時 - 預約付款功能

想提前安排付款？只要預先設定付款日期，系統即自動執行。不必擔心忘記轉帳或延遲付款，即使年底帳務繁多，也能輕鬆安排年終等各項出帳排程，省時又安心，出帳零誤差。

3.分類清楚 - 自訂帳務標籤

每筆交易可加上自訂標籤，如「專案費用」、「行銷支出」、「差旅費」等。一鍵快速分類，多面向檢視收支，協助企業在年末忙碌季節快速整理年度財務全貌，讓加班對帳變成過去式。

穩定現金流，迎接新年度：用對工具，經營更有策略

企業的資金流動如同血液循環，只要掌握節奏、運用工具，便能讓整體營運更健康。透過「中國信託行動e-Cash APP」，企業主即使出差中也可於手機上完成換匯、付款、對帳三大關鍵動作，讓每一筆資金都輕鬆掌握。在迎接新年度前，為企業現金流打下穩健基礎。

迎新優利活動：臺外幣高息定存專案，為企業資金穩中求進

中國信託推出限時「臺/外幣新錢定存優利專案」，個人與企業戶皆適用，協助企業提升資金運用效益。即日起至2025年12月31日推出「新臺幣新錢定存」限量優惠專案，當次承作總金額為3,000萬元(含)以上，3個月享年息1.76%、6個月享年息1.68%。如當次承作總金額100萬~3,000萬元，也提供3個月享年息1.66%、6個月享年息1.58%之優利方案；而「外幣新錢定存優利專案」則是即日起至2026年1月16日，美元定存1個月最高享年息4.00%、美元定存3個月最高享年息3.75%，讓不同規模與不同幣別需求的企業都能輕鬆把握優利機會。

除了新錢優利，中國信託還另外提供換匯轉存外幣優利方案，即日起至2026年1月16日止，以新臺幣兌換美元、澳幣或歐元，原幣1,000元以上即可享7天期最高年息5％；若美元2萬元（含）以上，更可享7天期最高年息8％。同時，也推出美元、澳幣及歐元三大幣別的外幣兌換外幣換匯轉存優利方案，原幣5,000元以上同樣享有最高年息8％的優利條件，敬請中小企業主把握優惠機會，詳細活動辦法，請速洽中國信託銀行各分行，讓您的資金價值極大化！

中信銀行表示，這類短天期高息方案，最適合希望資金分散風險、靈活調度的投資人，不論是新資金進場或是既有外幣部位再配置，都能在多變的市場，穩中求進。從一週、兩週到六個月的多元天期選擇，讓資金運用更具彈性與效率。

瞭解更多「中國信託行動 e-Cash APP」：https://ctbc.tw/4J6qnd

全民普發現金1萬元！中國信託銀行教你這樣領最超值 >https://ctbc.tw/M10000