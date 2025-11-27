美降息預期升溫 中國信託投信：AI 應用甜蜜點浮現

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國勞工統計局日前公佈延宕多時的就業數據，新增就業人數優於預期，儘管失業率微升，但初領失業金人數下降，消除市場對經濟衰退的疑慮，也展現美國經濟韌性，加上12月降息預期升溫，近期美股表現強勢。中國信託投信表示，在「經濟軟著陸」與「資金寬鬆」雙利多加持下，美股第4季傳統旺季行情可期，建議投資人可透過布局美股科技型ETF，掌握AI巨頭資本支出大增下的成長紅利。

中國信託投信指出，根據聯準會最新《褐皮書》顯示，雖然中低收入族群縮減開支，但高收入消費者的支出依然穩健，為美股提供重要支撐。此外FedWatch數據顯示，聯準會降息步調可望延續至2026年底，預計仍有3至4碼降息空間。寬鬆資金環境有利高成長型的科技類股評價提升，特別是資訊科技與通訊服務產業，預估將持續成為企業獲利（EPS）成長主旋律。

而根據McKinsey最新調查，全球企業AI普及率雖已達88%，但真正達到「成熟部署」階段的僅占7%，顯示AI應用才正要進入爆發期；小摩展望報告亦指出，為支撐龐大的AI算力需求，五家超大型資料中心於2025資本支出年增率高達69%，且預計未來兩年將維持強勁成長。

觀察美股巨頭最新動態，輝達近期財報再度證明 AI基礎建設強勁需求，其新一代Blackwell晶片出貨暢旺，顯示大型資料中心對算力的渴求並未放緩；而谷歌則積極將生成式AI整合至雲端服務與搜尋引擎中，並加速推動AI Agent的商業化應用，進一步擴大變現能力。

中信美國創新科技ETF（009801）經理人王建武認為，這波由「硬體軍備競賽」轉向「軟體應用落地」的趨勢十分明確。輝達的硬體霸主地位與谷歌的軟體生態系，正是驅動這波AI浪潮的雙引擎。投資人佈局美股時，可聚焦於擁有關鍵專利、大量研發投入的科技龍頭。

例如，009801成分股涵蓋從AI晶片設計、雲端資料中心到終端應用的完整產業鏈，在當前全球企業加速AI轉型、科技巨頭資本支出不手軟的背景下，有機會能完整吃到這波「科技長牛」的紅利。隨著美國政府預計端出更多政策活絡經濟，搭配第4季至隔年第1季的股市傳統旺季，現階段正是逢低布局、參與美股創新成長的最佳時機。

