快訊

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

為何繳了遺產稅卻無法拿到相對應財產？從兩個真實案例看常見稅務陷阱

瑞銀財富管理投資總監辦公室 六大投資觀點覓財富

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）在《2026 年投資前景》指出六大投資觀點，為了在2026年管理風險，投資者可採取實際措施來保護和強化投資組合。

瑞銀CIO表示，人工智能驅動的創新推動2025年市場上漲，僅信息技術行業就占MSCI所有國家世界指數的28%。資本支出和加速採用的強勁趨勢可能會推動人工智能相關股票進一步增長。2026年的經濟背景應該會更廣泛地支持股票，下半年增長加速。美國在更有利的金融環境和寬鬆的財政政策的支持下，增長預計將達到1.7%；歐元區GDP預計將增長1.1%；而亞太地區的經濟增長應達到5%左右。

瑞銀財富管全球首席投資總監Mark Haefele表示：「展望2026年，問題是人工智能、財政刺激和寬鬆貨幣政策的強大力量能否推動全球市場超越債務、人口結構和去全球化的重力，邁向新的增長時代。駕馭這些結構性轉變需要投資者調整策略，專注於資本流動和轉型正在發生的行業和主題。」

瑞銀CIO六大投資觀點為：

投資於變革性創新：人工智能和技術一直是全球股市的主要驅動力，應該會在2026年進一步推動股市上漲。在注意泡沫風險的同時，可將多元化股票投資組合的30%分配給包括人工智能、長壽及能源和資源在內的結構性趨勢。

增加股票：有利的經濟環境應該會支撐全球股票，預計到2026年底將上漲約15%。穩健的美國增長及寬鬆的財政和貨幣政策有利於科技、公用事業、醫療保健和銀行業，美國、中國大陸、日本和歐洲可能會上漲。

尋找大陸的機會：大陸科技行業脫穎而出成為全球頂級機會。強勁的流動性、零售流量和預計在2026年增長至37%的收益應該會維持大陸股票的勢頭。更廣泛的亞洲敞口，特別是印度和新加坡可能會為尋求多元化的投資者提供額外的好處，新興市場也是如此。

看好大宗商品：供應限制、需求上升、地緣政治風險和全球能源轉型等長期趨勢應該會支持大宗商品。在這一資產類別中，銅、鋁和農產品存在特殊機會，黃金則是有價值的多元化工具。

尋求多元化收入：尋求收入的投資者應該多元化，將優質債券和高收益策略與創收股票和結構性投資相結合。這應該有助於產生收益並管理與信貸利差收緊和市場不確定性相關的風險。

貨幣策略很重要：歐元、澳元和挪威克朗優於美元，因為預期的美國降息可能會給美元帶來壓力。金融抑制可能會導致未來貨幣波動性增加，隨著明年外匯市場風險偏好擴大，高收益貨幣準備受益。

雖然政治頭條新聞將在2026年繼續占據中心位置,但歷史表明，它們對金融市場的影響往往是短暫的。然而，在未來一年有一些風險可能會讓市場回到現實，包括：1.人工智能進展或採用的潛在失望；2.通脹捲土重來或持續；3.中美戰略競爭的更根深蒂固的階段；4.主權或私營部門債務擔憂的（重新）出現。

瑞銀CIO表示，為了在2026年管理風險，投資者可採取實際措施來保護和強化投資組合：

1.對沖市場風險：投資者應考慮採取多元化方式來對沖市場風險，包括持有足夠的流動性以防止被迫賣出，並考慮優質債券和黃金以提供穩定性。可利用低波動期透過結構性投資鎖定收益。

2.透過另類投資實現多元化：增加另類投資（如對沖基金和私募股權）是有效多元化的關鍵，對於許多採用捐贈基金風格投資組合的投資者來說，將總資產的40%配置於另類投資可提高風險調整後回報。

新興市場 股票

延伸閱讀

英政府喊加稅以穩定財政 撼動市場…導致債匯上沖下洗

賴總統提1.25兆特別預算…李彥秀：財政無法樂觀 2030年才有賸餘

瑞銀估陸明年GDP增長 降至4.5%

瑞銀：陸明年 GDP 增速放緩到4.5%

相關新聞

台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

彭博資訊報導，台積電前資深副總羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界譁然。台積電25日宣布，已向智...

羅唯仁洩密門 台積電為何沉默多日才提告？疑帶槍投靠英特爾 恐改寫行業態勢

半導體業界盛傳，台積電前研發副總羅唯仁退休前，大動作調閱先進製程資料，甚至可能將機敏資訊帶往英特爾；事隔一周後，台積電正式提告羅唯仁，全力保護營業祕密。

總統：1.25兆打造「台灣之盾」…向美採購新型武器 帶動產業升級

賴清德總統昨（26）日宣布，政府近期將提出一項史無前例、總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，用於提...

從台積電羅唯仁跳槽英特爾 看「競業禁止」保護效力

高科技產業總是刀光劍影，人才與技術之爭更是毫不手軟。近期台積電前資深副總經理羅唯仁退休後轉戰競爭對手 英特爾（Intel） 擔任執行副總裁，引發業界震撼，台積電11月25日提告。這起指標性案件的關鍵之一是羅跳槽前是否簽有「競業禁止」條款。外界對「競業禁止」多半一知半解，關於競業禁止的範圍有多大？雇主及員工各自的權利義務是什麼？本文從羅唯仁案談起，一次將這些重點搞清楚。

總統宣布特別預算…國防供應鏈 五大領域熱轉

賴清德總統宣布，未來八年規劃1.25兆元國防特別預算，打造「台灣之盾」，經濟部昨（26）日表示，重點推動方向將聚焦無人機...

路透報導 我投資美國規模低於日韓

路透引述知情人士說法報導，川普政府正與台灣協商的貿易協議，據傳可能包含台灣承諾協助培訓美國半導體製造和其他先進產業的勞工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。