瑞銀財富管理投資總監辦公室 六大投資觀點覓財富

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）在《2026 年投資前景》指出六大投資觀點，為了在2026年管理風險，投資者可採取實際措施來保護和強化投資組合。

瑞銀CIO表示，人工智能驅動的創新推動2025年市場上漲，僅信息技術行業就占MSCI所有國家世界指數的28%。資本支出和加速採用的強勁趨勢可能會推動人工智能相關股票進一步增長。2026年的經濟背景應該會更廣泛地支持股票，下半年增長加速。美國在更有利的金融環境和寬鬆的財政政策的支持下，增長預計將達到1.7%；歐元區GDP預計將增長1.1%；而亞太地區的經濟增長應達到5%左右。

瑞銀財富管全球首席投資總監Mark Haefele表示：「展望2026年，問題是人工智能、財政刺激和寬鬆貨幣政策的強大力量能否推動全球市場超越債務、人口結構和去全球化的重力，邁向新的增長時代。駕馭這些結構性轉變需要投資者調整策略，專注於資本流動和轉型正在發生的行業和主題。」

瑞銀CIO六大投資觀點為：

投資於變革性創新：人工智能和技術一直是全球股市的主要驅動力，應該會在2026年進一步推動股市上漲。在注意泡沫風險的同時，可將多元化股票投資組合的30%分配給包括人工智能、長壽及能源和資源在內的結構性趨勢。

增加股票：有利的經濟環境應該會支撐全球股票，預計到2026年底將上漲約15%。穩健的美國增長及寬鬆的財政和貨幣政策有利於科技、公用事業、醫療保健和銀行業，美國、中國大陸、日本和歐洲可能會上漲。

尋找大陸的機會：大陸科技行業脫穎而出成為全球頂級機會。強勁的流動性、零售流量和預計在2026年增長至37%的收益應該會維持大陸股票的勢頭。更廣泛的亞洲敞口，特別是印度和新加坡可能會為尋求多元化的投資者提供額外的好處，新興市場也是如此。

看好大宗商品：供應限制、需求上升、地緣政治風險和全球能源轉型等長期趨勢應該會支持大宗商品。在這一資產類別中，銅、鋁和農產品存在特殊機會，黃金則是有價值的多元化工具。

尋求多元化收入：尋求收入的投資者應該多元化，將優質債券和高收益策略與創收股票和結構性投資相結合。這應該有助於產生收益並管理與信貸利差收緊和市場不確定性相關的風險。

貨幣策略很重要：歐元、澳元和挪威克朗優於美元，因為預期的美國降息可能會給美元帶來壓力。金融抑制可能會導致未來貨幣波動性增加，隨著明年外匯市場風險偏好擴大，高收益貨幣準備受益。

雖然政治頭條新聞將在2026年繼續占據中心位置,但歷史表明，它們對金融市場的影響往往是短暫的。然而，在未來一年有一些風險可能會讓市場回到現實，包括：1.人工智能進展或採用的潛在失望；2.通脹捲土重來或持續；3.中美戰略競爭的更根深蒂固的階段；4.主權或私營部門債務擔憂的（重新）出現。

瑞銀CIO表示，為了在2026年管理風險，投資者可採取實際措施來保護和強化投資組合：

1.對沖市場風險：投資者應考慮採取多元化方式來對沖市場風險，包括持有足夠的流動性以防止被迫賣出，並考慮優質債券和黃金以提供穩定性。可利用低波動期透過結構性投資鎖定收益。

2.透過另類投資實現多元化：增加另類投資（如對沖基金和私募股權）是有效多元化的關鍵，對於許多採用捐贈基金風格投資組合的投資者來說，將總資產的40%配置於另類投資可提高風險調整後回報。