火箭發射前取消 福八首顆衛星齊柏林延至29日升空

中央社／ 台北27日電

福衛八號首顆衛星「齊柏林」原訂今天凌晨搭乘SpaceX火箭自美國發射升空，但直播畫面停在倒數15分33秒。國家太空中心表示，SpaceX在火箭整備過程發現一些狀況，取消今天發射，預計延至29日凌晨2時18分升空，衛星目前維持良好的健康狀態。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星（FS-8A）關鍵元件自製研發比率達84%，由總統賴清德命名為「齊柏林」，延續已故導演齊柏林守護台灣的精神，期望齊柏林衛星在浩瀚太空中守望台灣、紀錄台灣，也讓世界看見台灣。

歷經火箭航班4次延期，齊柏林衛星原訂台灣時間今天凌晨2時18分許，搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空。

不過，發射直播畫面一直停在倒數15分33秒。國科會透過新聞稿表示，SpaceX宣布為確保火箭跟衛星安全，取消今天發射，但已確認火箭與衛星目前均維持良好的健康狀態。

依據SpaceX社群貼文及直播節目說明，火箭在準備發射過程中，任何微小狀況都可能影響發射任務的安全，發射團隊還需要更多時間確認，因此取消今天發射；該班次火箭新的發射窗口，預計延至台灣時間29日凌晨2時18分。

太空中心工程師指出，齊柏林衛星將搭乘火箭，進入高度561公里的太陽同步軌道，發射窗口有時間限制，若未在期間內發射，就要延後一、兩天。

太空中心主任吳宗信說明，火箭發射是非常複雜的工程，發射前取消很常見，SpaceX在整備過程發現一些狀況，評估無法在1小時內修復，取消今天發射。

太空中心表示，台灣的發射直播節目也延至29日凌晨2時重新開播，目前持續掌握進度，即時更新後續動態，在美國加州范登堡太空軍基地的福衛八號整測團隊持續待命，關注火箭整備及衛星健康狀態。

福衛八號共有8顆光學遙測衛星，包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。相較福衛五號原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。

