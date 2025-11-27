總統：1.25兆打造「台灣之盾」…向美採購新型武器 帶動產業升級

賴清德總統昨（26）日宣布，政府近期將提出一項史無前例、總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，用於提升非對稱戰力、向美採購新型武器，壯大國防產業並打造「台灣之盾」。

賴總統昨日接連透過投書華盛頓郵報、召開國安高層會議後記者會，宣布這項空前計畫，是史上最大規模的軍事投資，也將全面帶動包括無人載具、航太、衛星等相關產業升級與發展。

賴總統表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」。

賴總統在國安高層會議中提出兩大「守護民主台灣行動方案」，其一為「維護主權、建構民主防禦機制」，政府將成立跨部會常設專案小組，以「民主台灣vs.中國台灣」為主軸，強化國內外戰略溝通。

其次是「強化國防戰力與國防產業」部分，政府規劃三階段目標，2027年達成高戰備嚇阻、2033年建構全面防衛韌性，最終建立可長期捍衛民主的國防力。國防部已完成《強化防衛韌性與不對稱戰力計畫採購特別條例》，未來八年投入1.25兆元，打造「台灣之盾」，包括先進防空系統、AI精準決策作戰平台及國防自主能量。

媒體提問，這筆特別預算牽涉高額預算，是否能在立法院闖關成功？賴總統強調，這筆國防特別預算是必要投資，且是投資在和平與台灣安全，希望在野黨能夠支持。

媒體關注，高達1.25兆元的國防特別預算，背後是否有美國壓力？是否與台美關稅談判有關？賴總統回應，編列國防特別預算是為了保護國家安全、維護民主自由生活方式，主要壓力來自中國併吞，不論中國對台文攻武嚇與統戰滲透都有日益增強趨勢，在此情況下，為保護自身安全與維護台海和平穩定，不得不進行國安投資。國防特別預算與關稅談判沒有關係，這筆預算主要是展現台灣守護國家的決心，還有對印太區域和平穩定的承諾。

華盛頓郵報刊出賴總統投書內容，總統指出，面對北京加大軍事壓迫，台灣國防預算2025年將達 GDP的3.3%，並且承諾於2030年前提升至GDP的5%。