總統：1.25兆打造「台灣之盾」…向美採購新型武器 帶動產業升級

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統。記者林澔一／攝影
賴清德總統。記者林澔一／攝影

賴清德總統昨（26）日宣布，政府近期將提出一項史無前例、總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，用於提升非對稱戰力、向美採購新型武器，壯大國防產業並打造「台灣之盾」。

賴總統昨日接連透過投書華盛頓郵報、召開國安高層會議後記者會，宣布這項空前計畫，是史上最大規模的軍事投資，也將全面帶動包括無人載具、航太、衛星等相關產業升級與發展。

賴總統表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」。

賴總統在國安高層會議中提出兩大「守護民主台灣行動方案」，其一為「維護主權、建構民主防禦機制」，政府將成立跨部會常設專案小組，以「民主台灣vs.中國台灣」為主軸，強化國內外戰略溝通。

其次是「強化國防戰力與國防產業」部分，政府規劃三階段目標，2027年達成高戰備嚇阻、2033年建構全面防衛韌性，最終建立可長期捍衛民主的國防力。國防部已完成《強化防衛韌性與不對稱戰力計畫採購特別條例》，未來八年投入1.25兆元，打造「台灣之盾」，包括先進防空系統、AI精準決策作戰平台及國防自主能量。

媒體提問，這筆特別預算牽涉高額預算，是否能在立法院闖關成功？賴總統強調，這筆國防特別預算是必要投資，且是投資在和平與台灣安全，希望在野黨能夠支持。

媒體關注，高達1.25兆元的國防特別預算，背後是否有美國壓力？是否與台美關稅談判有關？賴總統回應，編列國防特別預算是為了保護國家安全、維護民主自由生活方式，主要壓力來自中國併吞，不論中國對台文攻武嚇與統戰滲透都有日益增強趨勢，在此情況下，為保護自身安全與維護台海和平穩定，不得不進行國安投資。國防特別預算與關稅談判沒有關係，這筆預算主要是展現台灣守護國家的決心，還有對印太區域和平穩定的承諾。

華盛頓郵報刊出賴總統投書內容，總統指出，面對北京加大軍事壓迫，台灣國防預算2025年將達 GDP的3.3%，並且承諾於2030年前提升至GDP的5%。

賴清德總統昨（26）日宣布，政府近期將提出一項史無前例、總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，用於提...

總統宣布特別預算…國防供應鏈 五大領域熱轉

賴清德總統宣布，未來八年規劃1.25兆元國防特別預算，打造「台灣之盾」，經濟部昨（26）日表示，重點推動方向將聚焦無人機...

路透報導 我投資美國規模低於日韓

路透引述知情人士說法報導，川普政府正與台灣協商的貿易協議，據傳可能包含台灣承諾協助培訓美國半導體製造和其他先進產業的勞工...

外媒報導台灣投資美4千億美元 楊珍妮指揣測

台美關稅談判進入到最後階段，外媒報導台灣將投資美國四千億美元。行政院經貿辦總談判代表楊珍妮昨表示，這些是外面不斷揣測，「...

運彩公會理事長何昱奇主導成立 「SPN 新聞網」26日正式啟動

由運彩公會理事長何昱奇主導推動、並擔任社長的「SPN新聞網」，於26日正式啟動，典禮嘉賓雲集。立法院副院長江啟臣出席致詞...

列管事業去年度溫室氣體排放成果 直接、間接排放雙減

環境部26日公告列管事業去年度溫室氣體排放成果，2024年共計列管303家公司、涵蓋562廠，直接溫室氣體排放量年減1....

