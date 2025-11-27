路透報導 我投資美國規模低於日韓

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬、記者謝柏宏余弦妙／綜合報導

路透引述知情人士說法報導，川普政府正與台灣協商的貿易協議，據傳可能包含台灣承諾協助培訓美國半導體製造和其他先進產業的勞工，但台灣承諾的美國投資規模將低於日本及南韓。

行政院長卓榮泰、經貿辦總談判代表楊珍妮昨（26）日出席工商協進會工商早餐會，對於外媒先前報導台灣將投資美國4,000億美元，楊珍妮表示，這些是外面不斷揣測，「我們在做最後的努力」，目前正進行文書交換，爭取最好待遇，最後有答案一定會公布。

工商協進會理事長吳東亮也關切台美關稅談判進度，卓榮泰表示，目前各種技術性磋商已完成，在進行到總結會議之前還有一段文書交換的確認過程。

路透報導，台美協商中的貿易協議，台積電（2330）等台灣企業將挹注新資金及派遣員工，藉此拓展美國事業版圖及訓練當地勞工，台灣也將協助華府利用台灣技術知識，打造科技園區基礎設施。

不過報導也指出，台灣與美國何時會敲定協議及最終協議細節，目前仍不得而知。

南韓和日本已分別承諾總計投資美國3,500億及5,500億美元，以換取美國課徵的商品關稅從25%降至15%。目前台灣對美國出口關稅為20%，報導引述知情人士說法，台灣承諾的美國總投資額將低於區域主要經濟競爭對手。

川普先前曾說，可能需要部份技術嫻熟的外國勞工來培訓美國最先進廠房的工人。 

