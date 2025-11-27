快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

聽新聞
0:00 / 0:00

總統宣布特別預算…國防供應鏈 五大領域熱轉

經濟日報／ 記者余弦妙邱馨儀吳秉鍇林政鋒宋健生／綜合報導
賴清德總統。記者胡經周／攝影
賴清德總統。記者胡經周／攝影

賴清德總統宣布，未來八年規劃1.25兆元國防特別預算，打造「台灣之盾」，經濟部昨（26）日表示，重點推動方向將聚焦無人機／船、航太、船艦、機器狗及衛星五大領域。國防部估算，特別預算估可創造4,000億元產值、帶來逾9萬個工作機會。

產業界分析，在「國防自主、排除紅鏈、台灣優先」原則下，本土供應鏈包括機械、工具機、鋼鐵、航太、機電、造船等族群，將獲政策重點支持。產業界指出，特別預算規模之大將全面扶植、建構國防產業鏈，政府將扮演國防產業大平台。

賴總統昨日召開國安高層會議，政府規劃2026至2029年國防產業發展重點。

在無人載具方面，四年間將投入132億元，籌組商機聯盟，爭取國際民主供應鏈非紅市場訂單；另外衛星與通訊則編列125億元，發展次世代地面設備與晶片，建立衛星驗測實驗室。

在航太、船艦產業方面，未來將發展供應鏈體系，四年投入27億元；機器狗方面，國內目前暫無非紅整機機器狗，擬透過法人先期研究開發，目前已完成雛型機。

賴總統宣示強力發展國防產業，機械與工具機業者率先呼應，機械包括和大（1536）、東台、上銀、百德等已積極投入國防領域。

另外鋼鐵業者則早已在國防產業扮演特定角色，包括中鋼、榮剛、精剛；航太業者則已是當然成員，包括為升、漢翔、寶一、晟田等；機電包含富田、東元等；造船業者則以台船、龍德造船、中信造船等。

和大表示，國防特別預算與AI趨勢同步升溫，是切入機器人與無人機的最佳時機。無人機部分，和大以推進系統切入，強調選擇具長期價值之規格。和大指出，國防部軍備局500億級無人機採購案已啟動，和大集團「一定不會缺席」。

造船產業也將同步受惠。賴總統拍板追加預算後，台船、龍德造船、中信造船股價連日轉強，訂單能見度大幅拉長。航太方面，漢翔受惠於軍機維修與系統升級，且在無人機、反制系統等領域同步擴張。法人認為，航太產值與國防採購連動性高，在追加預算推動下，對漢翔與其供應鏈形成明確利多。

航太領域方面，無人機市場亦迎來史上最大採購案。國防部規畫2026至2027年間採購五型、合計48,750架無人機，總額約500億元，和大、雷虎、漢翔等本土廠商將直接受惠；推進系統、複材、光電、化工材料、馬達、控制器等後段供應鏈也將全面得利。

無人機 造船 航太

延伸閱讀

龔明鑫：強化國防力量 聚焦無人載具、航太5產業

台灣提兆元國防特別預算 美議員：展現自我防衛決心

F-16V至今連一架都未交付 馬文君促軍購更透明國防別成黑箱

總統：國防特別預算投資在和平與台灣安全 盼在野支持

相關新聞

總統：1.25兆打造「台灣之盾」…向美採購新型武器 帶動產業升級

賴清德總統昨（26）日宣布，政府近期將提出一項史無前例、總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，用於提...

總統宣布特別預算…國防供應鏈 五大領域熱轉

賴清德總統宣布，未來八年規劃1.25兆元國防特別預算，打造「台灣之盾」，經濟部昨（26）日表示，重點推動方向將聚焦無人機...

路透報導 我投資美國規模低於日韓

路透引述知情人士說法報導，川普政府正與台灣協商的貿易協議，據傳可能包含台灣承諾協助培訓美國半導體製造和其他先進產業的勞工...

外媒報導台灣投資美4千億美元 楊珍妮指揣測

台美關稅談判進入到最後階段，外媒報導台灣將投資美國四千億美元。行政院經貿辦總談判代表楊珍妮昨表示，這些是外面不斷揣測，「...

運彩公會理事長何昱奇主導成立 「SPN 新聞網」26日正式啟動

由運彩公會理事長何昱奇主導推動、並擔任社長的「SPN新聞網」，於26日正式啟動，典禮嘉賓雲集。立法院副院長江啟臣出席致詞...

列管事業去年度溫室氣體排放成果 直接、間接排放雙減

環境部26日公告列管事業去年度溫室氣體排放成果，2024年共計列管303家公司、涵蓋562廠，直接溫室氣體排放量年減1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。