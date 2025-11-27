總統宣布特別預算…國防供應鏈 五大領域熱轉

賴清德總統宣布，未來八年規劃1.25兆元國防特別預算，打造「台灣之盾」，經濟部昨（26）日表示，重點推動方向將聚焦無人機／船、航太、船艦、機器狗及衛星五大領域。國防部估算，特別預算估可創造4,000億元產值、帶來逾9萬個工作機會。

產業界分析，在「國防自主、排除紅鏈、台灣優先」原則下，本土供應鏈包括機械、工具機、鋼鐵、航太、機電、造船等族群，將獲政策重點支持。產業界指出，特別預算規模之大將全面扶植、建構國防產業鏈，政府將扮演國防產業大平台。

賴總統昨日召開國安高層會議，政府規劃2026至2029年國防產業發展重點。

在無人載具方面，四年間將投入132億元，籌組商機聯盟，爭取國際民主供應鏈非紅市場訂單；另外衛星與通訊則編列125億元，發展次世代地面設備與晶片，建立衛星驗測實驗室。

在航太、船艦產業方面，未來將發展供應鏈體系，四年投入27億元；機器狗方面，國內目前暫無非紅整機機器狗，擬透過法人先期研究開發，目前已完成雛型機。

賴總統宣示強力發展國防產業，機械與工具機業者率先呼應，機械包括和大（1536）、東台、上銀、百德等已積極投入國防領域。

另外鋼鐵業者則早已在國防產業扮演特定角色，包括中鋼、榮剛、精剛；航太業者則已是當然成員，包括為升、漢翔、寶一、晟田等；機電包含富田、東元等；造船業者則以台船、龍德造船、中信造船等。

和大表示，國防特別預算與AI趨勢同步升溫，是切入機器人與無人機的最佳時機。無人機部分，和大以推進系統切入，強調選擇具長期價值之規格。和大指出，國防部軍備局500億級無人機採購案已啟動，和大集團「一定不會缺席」。

造船產業也將同步受惠。賴總統拍板追加預算後，台船、龍德造船、中信造船股價連日轉強，訂單能見度大幅拉長。航太方面，漢翔受惠於軍機維修與系統升級，且在無人機、反制系統等領域同步擴張。法人認為，航太產值與國防採購連動性高，在追加預算推動下，對漢翔與其供應鏈形成明確利多。

航太領域方面，無人機市場亦迎來史上最大採購案。國防部規畫2026至2027年間採購五型、合計48,750架無人機，總額約500億元，和大、雷虎、漢翔等本土廠商將直接受惠；推進系統、複材、光電、化工材料、馬達、控制器等後段供應鏈也將全面得利。