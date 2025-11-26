屢創獲獎紀錄 寶島陽光再生能源勇奪台灣企業永續獎群三大獎

寶島陽光再生能源屢創獲獎紀錄，今年永續成果再度脫穎而出，一舉勇奪國內外三項重要榮譽，包括2025「台灣永續外商企業績優獎」、「台灣企業永續獎-永續報告書金獎」，及首次榮獲「全球企業永續獎-永續報告書銅獎」。這三項殊榮再次展現寶島陽光在企業治理、透明揭露與永續影響力上持續領先。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦之台灣及全球企業永續獎，屬永續界最具指標性的獎項，寶島陽光再生能源集團以「台灣能源轉型中，最可信賴的夥伴」為願景與經營理念，用心落實企業永續發展，在深耕綠能發展、推動生態環境保護及持續投入社會公益上的整體貢獻，獲得評審肯定。近三年連續拿下「台灣十大永續典範外商企業獎」、「台灣永續外商企業績優獎」。

在永續報告書評選方面，寶島陽光不僅再度獲得「台灣企業永續獎-永續報告書獎」，並從由銀獎躍升至金獎，今年更成功站上國際舞台，首度榮獲「全球企業永續獎-永續報告書獎」。此獎項代表企業在資訊揭露品質與永續策略整合上的亮眼表現，更意味著寶島陽光的永續治理架構符合國際水準，具備全球競爭力的永續實力。

寶島陽光再生能源公共關係暨ESG總監黃馨儀表示：「我們很榮幸在今年接連獲得來自國內外的重要肯定。這些獎項不僅代表團隊在永續治理上的努力，也象徵我們與社會大眾、合作夥伴共同推動台灣能源轉型的成果。我們將持續以更透明的資訊揭露、更完善的風險管理，以及更具影響力的社會參與，走在永續道路的最前線，體現負責任的企業以及『最可信賴與最具領導性的夥伴』的承諾。」