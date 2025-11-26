運彩公會理事長何昱奇主導成立 「SPN 新聞網」26日正式啟動

由運彩公會理事長何昱奇主導推動、並擔任社長的「SPN新聞網」，於26日正式啟動，典禮嘉賓雲集。立法院副院長江啟臣出席致詞時表示，他前來參加，就是為了呼應SPN新聞網社長何昱奇長期深耕基層體育的理念。

江啟臣強調：「不要等到球員已經奪牌時，才來高喊台灣之光。真正需要被支持的，是他們在還沒發光發熱的階段。」江啟臣也感謝何昱奇多年來挺身協助基層選手，並期盼SPN新聞網能多多報導基層運動員的故事，「少一些政治味，多一些支持孩子的力量。」

何昱奇歷時多年奔走，最終推動《運動彩券發行條例》修法，讓運動彩券盈餘全數投入運動發展基金，使基金每年穩定增加約7億元，被視為運彩制度重要里程碑。

啟動典禮邀集體育界、政府官員與教育界代表共同見證。包括運動部及台中市運動局代表、立法委員廖偉翔、黃仁伉儷，以及多位台中市議員皆到場致意。

教育界更是大力支持，包括台中女中、大里高中、中正國小、向上國中、中山國中、萬和國中、南屯國小、大鵬國小、永春國小、東興國小、大業國中等校長及家長會幹部皆出席。

運彩產業同樣給予高度支持。台灣運彩公司資深副總與通路處處長親臨祝賀，彩券產業多位重要理事長—邱偉文、林文進、解秀蘭、楊琇霞、蘇信誠、蔡禮謙等人亦共同到場，展現業界對SPN的肯定。

SPN體壇脈動一路以來的重要推手─保全全國聯合會理事長張達錩，也特別出席見證啟動儀式，意義深遠。

教育界之所以如此力挺，源自何昱奇長期對基層體育的投入。多年來，他協助弱勢選手、補助各校校隊器材與訓練需求，以實際行動守護孩子的運動道路。

何昱奇表示，創立SPN的初心，就是希望讓基層努力不再被忽略，「孩子需要的是在沒有成名前，就有人願意伸手。」

何昱奇的人生，是台灣基層奮鬥精神的縮影。從洗碗工、送報生一路打拚，他深知基層選手面臨的困境。其夫人曾為桌球國手，卻因資源不足而淡出體壇，使他決心推動制度改革。