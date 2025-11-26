台灣精品獎揭曉 AI、永續領航全球

第34屆台灣精品獎最終由大銀微系統（4576）、東元（1504）電機、致茂（2360）電子、創茂生技、雃博（4106）、群聯（8299）電子、華碩（2357）電腦、臺灣永光（1711）化學、聯合（4129）骨科器材等9家企業之10件產品，獲最高殊榮「金質獎」。外貿協會董事長黃志芳表示，台灣精品獎被譽為「產業界的奧斯卡」，34年來孕育無數隱形冠軍，成為全球供應鏈的重要力量，形成另一座護國神山。

黃志芳強調，全球是透過高品質的臺灣產品認識台灣，未來貿協將以「Team Taiwan」帶領企業前進全球指標展會，擴大國際能見度，協助品牌持續在全球市場發光。追求完美是一條永無止境的道路，這正是台灣精品的精神。每件產品都是臺灣的故事與驕傲，獲獎只是起點，已受經濟部委託規畫明年度推廣活動，讓世界看見臺灣的精彩。

今年共有179家企業、336件產品榮獲台灣精品獎；其中，10件產品勇奪「金質獎」最高榮譽、20件奪得「銀質獎」。本屆獲獎產品展現臺灣產業三大發展趨勢，包括企業積極導入人工智慧技術，透過AI應用深化製造、醫療、生活與休閒等多元場域，加速營運效率與服務創新。其次，永續節能產品比例明顯提升，在全球邁向2050淨零排放目標的潮流下，臺灣企業展現高度行動力與前瞻布局。第三，許多得獎產品突破傳統框架，融合ICT技術、智慧醫療與軟硬整合等跨領域能力，不僅提高產品附加價值，也開拓出具國際競爭力的新興市場商機。

經濟部長龔明鑫表示，經濟部運用展覽行銷、消費者體驗活動、數位行銷、媒體廣宣等多元推廣策略，持續強化台灣精品的國際辨識度，提升臺灣產業在全球市場的形象與競爭力。同時，透過台灣精品獎選拔，激勵臺灣企業以研發、設計、品質、行銷四大面向追求卓越，實踐「讓世界看見臺灣」的目標。