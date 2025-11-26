列管事業去年度溫室氣體排放成果 直接、間接排放雙減

環境部26日公告列管事業去年度溫室氣體排放成果，2024年共計列管303家公司、涵蓋562廠，直接溫室氣體排放量年減1.7％；能源間接溫室氣體排放量（主要為使用電力所產生）年減少2.7％。

環境部說明，2024年列管廠數新增15廠、減少6廠，淨增9廠，增加原因主要為部分工廠營運量增加致溫室氣體排放量達管制門檻及新廠營運。去年度列管事業排放的主要行業別，在直接排放方面，主要來自製程與燃料燃燒，其中以電力及燃氣供應業貢獻最高（占直接排放總量57％），製造業中則以基本金屬製造業（13％）、化學材料及肥料製造業（13％）、石油及煤製品製造業（9％）等為主要排放來源。

至於主要反映用電的能源間接排放，電子零組件製造業排放量最高（占間接排放總量48％），化學材料及肥料製造業（31％）次之，基本金屬製造業位居第三（9％）。

環境部表示，今年度盤查資料將是碳費徵收基礎。明年繳交碳費時，將以事業2025年度的溫室氣體排放量盤查及查驗結果為依據，再依其適用之碳費費率進行徵收，實際碳費徵收對象仍須視明年申報盤查結果決定。