快訊

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

列管事業去年度溫室氣體排放成果 直接、間接排放雙減

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部。圖／聯合報系資料照片
環境部。圖／聯合報系資料照片

環境部26日公告列管事業去年度溫室氣體排放成果，2024年共計列管303家公司、涵蓋562廠，直接溫室氣體排放量年減1.7％；能源間接溫室氣體排放量（主要為使用電力所產生）年減少2.7％。

環境部說明，2024年列管廠數新增15廠、減少6廠，淨增9廠，增加原因主要為部分工廠營運量增加致溫室氣體排放量達管制門檻及新廠營運。去年度列管事業排放的主要行業別，在直接排放方面，主要來自製程與燃料燃燒，其中以電力及燃氣供應業貢獻最高（占直接排放總量57％），製造業中則以基本金屬製造業（13％）、化學材料及肥料製造業（13％）、石油及煤製品製造業（9％）等為主要排放來源。

至於主要反映用電的能源間接排放，電子零組件製造業排放量最高（占間接排放總量48％），化學材料及肥料製造業（31％）次之，基本金屬製造業位居第三（9％）。

環境部表示，今年度盤查資料將是碳費徵收基礎。明年繳交碳費時，將以事業2025年度的溫室氣體排放量盤查及查驗結果為依據，再依其適用之碳費費率進行徵收，實際碳費徵收對象仍須視明年申報盤查結果決定。

環境部提醒，倘以去年度應辦理盤查登錄及查驗對象評估符合碳費收費辦法規定者共有247家公司（465廠），請列管事業務必重視其盤查資料的完整性與正確性，以利後續碳費的適用與計算。環境部也將與地方環保局分工，持續透過書面審查、現場查核及深度查核等層層把關落實執行。

環境部26日公告列管事業去年度溫室氣體排放成果。圖／環境部
環境部26日公告列管事業去年度溫室氣體排放成果。圖／環境部

製造業 石油 環境部

延伸閱讀

明基佳世達集團 勇奪19項永續大獎

CCPI評台灣氣候績效「後段班」 彭啓明駁：難反映我真實減碳表現

COP30直擊／峰會協定近定案仍未提「化石燃料」 歐盟被迫讓步很失望

圖表看時事／全球氣候變遷績效 台灣排名倒數…這兩項被評「非常差」

相關新聞

來不了？傳大陸最強連鎖瑞幸咖啡12月在台開店 經濟部要查

大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」傳出將於12月在台營業，對此，經濟部表示，經查並無核准瑞幸咖啡來台投資。

台積電提告羅唯仁 工研院院士資格恐不保？經長：已啟動撤銷流程

台積電對前資深副總羅唯仁提告，外界關切羅唯仁的工研院院士資格是否被追回，經濟部長龔明鑫指出，工研院已開始啟動撤銷流程。

列管事業去年度溫室氣體排放成果 直接、間接排放雙減

環境部26日公告列管事業去年度溫室氣體排放成果，2024年共計列管303家公司、涵蓋562廠，直接溫室氣體排放量年減1....

區域治理沙盒助攻 聚焦4主題…綠能轉型解土地難題

國內推動再生能源，面臨土地利用、社會溝通與跨部會協調等挑戰，為此，國發會啟動「區域治理沙盒實驗」，以「在地小規模案例」與...

面議門檻調高到5萬元也沒用？ 專家直言冰山一角：這件事才能治本

勞動部預計修法，將徵才廣告的薪資揭露門檻，從現行的4萬元提高到5萬元。日前立委主張，應將揭露門檻與最低工資進行連動，部長...

經部發布新人事 國際貿易署副署長由產發署副署長陳佩利出任

經濟部26日發布人事命令，將由產業發展署副署長陳佩利接任國際貿易署副署長職務，將自27日到任，盼促進跨機關人才交流與養成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。