區域治理沙盒助攻 聚焦4主題…綠能轉型解土地難題

國內推動再生能源，面臨土地利用、社會溝通與跨部會協調等挑戰，為此，國發會啟動「區域治理沙盒實驗」，以「在地小規模案例」與「跨域協作」為核心精神，聚焦太陽能光電、漁電共生、微水力及地熱發電四大綠能主題，尋求在地解方。區域治理沙盒實驗推動一年，已在北中南東各地累積代表性案例。國發會26日於政大公企中心舉辦成果發表會，展現中央與地方協作推動能源轉型的創新治理模式。

國發會主委葉俊顯表示，能源轉型除了技術推動，更是治理考驗。再生能源在推動過程中涉及土地利用、社會溝通及跨部會協調等挑戰，國發會今年（2025年）推動「區域治理沙盒實驗」，以「在地小規模案例」與「跨域協作」為核心，聚焦四項綠能主題，盤點地方在推動上遇到的行政程序、法規權責與地方信任等問題，透過在地訪談與跨部會協作機制，尋求同時兼顧產業發展、社會接受度與環境永續的綠能治理模式。

區域治理沙盒歷經一年推動，由國發會與工研院合作，在北、中、南、東累積多項代表性案例。包括雲林「向天歌農業綠能」，透過農業升級與屋頂光電結合，在設備改善與綠電收益穩定下，協助農場提升產能並建立品牌；高雄「大阿蓮漁電共生」以「養殖優先」為原則，由地方協會與養殖戶主導協作，重建漁民與業者信任；宜蘭「安農溪微水力」利用既有水利設施發展小水力，兼具教育、觀光與社區參與，形成流域綠能與農村創生的示範；台東「紅葉谷地熱示範園區」以「取熱不取水」兼顧環境與當地產業，結合溫泉與導覽，展現地熱多元價值。

國發會指出，本次成果發表除回顧四項綠能的在地實踐外，也歸納三項治理啟示。包括：由在地挑戰轉為跨部會協作共構，讓政策設計回應地方脈絡；由技術導入轉為社會參與，透過產業協會、農漁團體、社區組織等強化互信；以及由單點示範走向制度化學習，使沙盒機制成為政策調整與創新的中介平台。

國發會強調，綠能轉型需兼具在地需求與永續目標，未來將持續推動區域治理沙盒成果深化應用，成為能源治理創新的重要基礎。