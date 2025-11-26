快訊

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

區域治理沙盒助攻 聚焦4主題…綠能轉型解土地難題

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯出席致詞。圖／國發會提供
國發會主委葉俊顯出席致詞。圖／國發會提供

國內推動再生能源，面臨土地利用、社會溝通與跨部會協調等挑戰，為此，國發會啟動「區域治理沙盒實驗」，以「在地小規模案例」與「跨域協作」為核心精神，聚焦太陽能光電、漁電共生、微水力及地熱發電四大綠能主題，尋求在地解方。區域治理沙盒實驗推動一年，已在北中南東各地累積代表性案例。國發會26日於政大公企中心舉辦成果發表會，展現中央與地方協作推動能源轉型的創新治理模式。

國發會主委葉俊顯表示，能源轉型除了技術推動，更是治理考驗。再生能源在推動過程中涉及土地利用、社會溝通及跨部會協調等挑戰，國發會今年（2025年）推動「區域治理沙盒實驗」，以「在地小規模案例」與「跨域協作」為核心，聚焦四項綠能主題，盤點地方在推動上遇到的行政程序、法規權責與地方信任等問題，透過在地訪談與跨部會協作機制，尋求同時兼顧產業發展、社會接受度與環境永續的綠能治理模式。

區域治理沙盒歷經一年推動，由國發會與工研院合作，在北、中、南、東累積多項代表性案例。包括雲林「向天歌農業綠能」，透過農業升級與屋頂光電結合，在設備改善與綠電收益穩定下，協助農場提升產能並建立品牌；高雄「大阿蓮漁電共生」以「養殖優先」為原則，由地方協會與養殖戶主導協作，重建漁民與業者信任；宜蘭「安農溪微水力」利用既有水利設施發展小水力，兼具教育、觀光與社區參與，形成流域綠能與農村創生的示範；台東「紅葉谷地熱示範園區」以「取熱不取水」兼顧環境與當地產業，結合溫泉與導覽，展現地熱多元價值。

國發會指出，本次成果發表除回顧四項綠能的在地實踐外，也歸納三項治理啟示。包括：由在地挑戰轉為跨部會協作共構，讓政策設計回應地方脈絡；由技術導入轉為社會參與，透過產業協會、農漁團體、社區組織等強化互信；以及由單點示範走向制度化學習，使沙盒機制成為政策調整與創新的中介平台。

國發會強調，綠能轉型需兼具在地需求與永續目標，未來將持續推動區域治理沙盒成果深化應用，成為能源治理創新的重要基礎。

國發會 綠能 再生能源 太陽能

延伸閱讀

國建法說會／副總林清樑：今年是房價谷底 2026年房市看不到悲觀因素

他拒酒測挨罰18萬還付不出罰單 11筆持分土地被查封後分期繳清

影／苗栗市規畫興建殯儀館禮儀廳「喊卡」 前後兩市長各自表述

高美館「連結失落的風景」展 大型裝置談多元議題

相關新聞

來不了？傳大陸最強連鎖瑞幸咖啡12月在台開店 經濟部要查

大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」傳出將於12月在台營業，對此，經濟部表示，經查並無核准瑞幸咖啡來台投資。

台積電提告羅唯仁 工研院院士資格恐不保？經長：已啟動撤銷流程

台積電對前資深副總羅唯仁提告，外界關切羅唯仁的工研院院士資格是否被追回，經濟部長龔明鑫指出，工研院已開始啟動撤銷流程。

列管事業去年度溫室氣體排放成果 直接、間接排放雙減

環境部26日公告列管事業去年度溫室氣體排放成果，2024年共計列管303家公司、涵蓋562廠，直接溫室氣體排放量年減1....

區域治理沙盒助攻 聚焦4主題…綠能轉型解土地難題

國內推動再生能源，面臨土地利用、社會溝通與跨部會協調等挑戰，為此，國發會啟動「區域治理沙盒實驗」，以「在地小規模案例」與...

面議門檻調高到5萬元也沒用？ 專家直言冰山一角：這件事才能治本

勞動部預計修法，將徵才廣告的薪資揭露門檻，從現行的4萬元提高到5萬元。日前立委主張，應將揭露門檻與最低工資進行連動，部長...

經部發布新人事 國際貿易署副署長由產發署副署長陳佩利出任

經濟部26日發布人事命令，將由產業發展署副署長陳佩利接任國際貿易署副署長職務，將自27日到任，盼促進跨機關人才交流與養成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。