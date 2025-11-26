國建法說會／副總林清樑：今年是房價谷底 2026年房市看不到悲觀因素

國建（2501）26日召開法說會，國建資深副總暨發言人林清樑表示，今年就是房價谷底，在資金水位多、經濟成長下，明年看不到悲觀、利空因素，預期會是「價穩量微增」態勢。

林清樑表示，今年房市延續「價穩量縮」格局，惟區域表現明顯分化，北部價格穩健，精華區推案因稀缺性使價格維持高檔，具品牌力或大基地優勢者續創高價，總價控制型產品表現穩定，成交量具剛性需求支撐。

中南部則陷有差異，價格表現持續盤整，成交量下跌，產品規劃與總價帶匹配度成為去化關鍵，其中台中為工具機產業聚落，受到關稅衝擊影響最大，也間接導致市場購買力。

推案上，林清樑表示，今年國建推出4案，其中3案已完銷，1案銷售達65%，明年的推案量要12月才會定案，但目標是與今年差不多。

完工量方面，國建今年完工個案有4筆，完工量156億元，多數集中在第4季交屋，明年完工同樣有4筆、完工量123億元，2027年達高峰，共7筆，完工量達344億元，2028年則有4筆共156億元完工量。

針對明年房市發展，林清樑認為，房價主要與經濟成長、資金水位兩大因素有關，目前美國朝向降息、停止縮表的方向走，資金水位不會低，加上土地價格高漲，房價沒有下跌的空間。

林清樑表示，其實市場剛性需求一直存在，家庭結構改變下，家戶人口比也持續上升，而央行最在意的是資金集中度，控管有其必要性，目前看起來有正向發展，期盼接下來能適時鬆綁，讓資金面不要掐的那麼緊，整體而言，預期明年房市發展會比今年好，樂觀看待未來房市。

至於購地計畫上，林清樑表示，不論是購置素地、都更、合建等都不會停止開發腳步，持續以市區優質土地為主，搭配近郊區機能完善土地為輔，朝向多元化土地開發模式，包括合資開發、商用都更開發、參與政府土地標售案等。