面議門檻調高到5萬元也沒用？ 專家直言冰山一角：這件事才能治本

勞動部預計修法，將徵才廣告的薪資揭露門檻，從現行的4萬元提高到5萬元。日前立委主張，應將揭露門檻與最低工資進行連動，部長更提出浮動倍率，讓薪資透明更彈性。薪資查詢平台《比薪水》執行長陳致宏指出，面議成資方壓薪工具，政府聚焦於提高招募端的揭露門檻，只是「治標」。真正的薪資透明，應該從公司內部開始「治本」。

調整徵才廣告的「面議」規範，真能解決薪資不透明嗎？專家直言，這只是冰山一角。

陳致宏指出，面議本應用於高階或難以量化能力的職位，然而台灣資方長期占據優勢，導致面議遭到濫用，面議成資方壓薪工具。政府聚焦於提高招募端的揭露門檻，只是「治標」。真正的薪資透明，應該從公司內部開始「治本」。

陳致宏表示，徵才廣告上的數字只是冰山一角，員工進去之後的薪資結構才是關鍵。主計總處公開資訊較少年齡、職等的交叉分析，相對難回答同一家公司裡，不同部門主管、三年與十年經驗的員工，薪資落差到底有多大。要得到答案，必須仰賴員工在匿名平台的自主分享。

根據調查，Z世代對薪資議題態度更開放，49%支持薪資透明化。年輕勞工透過匿名薪資分享平台，主動揭露公司的真實核薪結構，形成一股巨大的市場壓力。少子化、缺工浪潮襲來，人才爭奪壓力日益加劇，薪資透明化已成為全球趨勢。

當企業被發現低於行情、薪資不公，員工將會「用腳投票」。專家預期，未來薪資不透明的企業將更難留住人才，集結勞工力量揭露薪資，才能推動整體薪資向上，改善不健康的台灣職場。