經部發布新人事 國際貿易署副署長由產發署副署長陳佩利出任
經濟部26日發布人事命令，將由產業發展署副署長陳佩利接任國際貿易署副署長職務，將自27日到任，盼促進跨機關人才交流與養成。
經濟部表示，近年來，隨著國際經貿環境劇烈轉變及全球供應鏈重組，貿易、產業及投資等領域之業務逐漸密不可分，因此有必要促進相關主管機關之高階人才交流，以順應國際情勢發展，加速推動「根留台灣、布局全球及行銷全世界」等政策目標。
陳佩利具有國立台灣大學政治學系碩士學位，投入公職服務多年，資歷完整，自1995年通過公務人員高等考試二級考試以來，歷任經濟部工業局編審、科長、科技部專門委員、經濟部投資業務處副處長、工業局主任秘書及產業發展署副署長等職務。
經濟部表示，陳佩利具備豐富實務及行政經驗外，並嫻熟產業及科技之國際合作業務，轉任國際貿易署副署長後，將協助該署推動雙邊經貿合作、拓展出口及市場多元化、強化貿易管理與經濟安全，及參與國際經貿組織等重要業務。
