大陸最強連鎖咖啡「瑞幸咖啡」即將來台 審查過了嗎？經濟部說話了

媒體報導，中國大陸最強連鎖咖啡「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將來台，並已經在104人力網站徵才。經濟部投審司26日表示，中國大陸瑞幸咖啡並無申請投資，經查，這次是純台資順昱公司代理引進瑞幸咖啡，屬商業行為，就相關法規而言，並無禁止，也無需向投審司申請。

經濟部表示，順昱控股公司雖以台資名義登記，但會視後續發展是否涉有中資疑慮，經濟部將持續關注，必要時也會啟動行政調查。

投審司表示，目前並無收到中國瑞幸咖啡來台投資申請。若是經由代理商引進到台灣，例如，美國星巴克是由台資統一集團代理，此類屬於商業行為，並不是投資行為，不必經過投審司審查。

據公司登記資料顯示，這次瑞幸咖啡登台刊登徵才廣告的順昱控股股份有限公司，係為純台資公司，於2025年9月19日剛完成設立登記，資本額台幣500萬元，公司登記營業項目包括飲料製造、飲料批發零售等多項業務。

投審司表示，依照兩岸人民關係條例第35條第2項規定，兩岸商業行為有部分是要先事申報，除此之外，原則上無限制。以食品來講，並無限制中國大陸食品品牌進入台灣。