迎戰動盪時代 資誠：打造企業永續韌性與淨零新策略

在全球局勢動盪不安，永續浪潮仍不斷前行之際，如何打造永續韌性成為企業關注的議題。面對詭譎多變的局勢，資誠永續發展服務公司於2025第八屆全球企業永續論壇（GCSF）舉辦資誠專場研討會，以「迎戰未來：重塑動盪時代下的永續韌性」為主題，邀請監理機關說明導入IFRS永續揭露準則的常見缺失，並由顧問專家分享永續資訊確信的國內外趨勢及數位工具如何提升資訊品質。會中也分享碳管理國際標準近日的變革及企業因應之道，並透過標竿企業分享減碳實戰心法，讓企業站在巨人肩膀上加速邁向淨零。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，國際局勢的不確性造成許多新興永續風險，促使企業重新思考如何調整永續策略，企業應充分掌握各項風險並提出具彈性及機動性的整合解決方案，以提升企業的永續韌性。具體而言，企業應擴大對永續議題的關注範圍並將其整合至策略規劃與風險管理系統中。其次，透過情境分析，針對各種結果及影響做好萬全準備，最後，則必須擴大合作對象，包括跨部門與上下游供應鏈，以面對全球的挑戰。她補充，國際政經局勢當然會影響對永續議題的決策，然而，企業不但不能停止行動，更要擴大關注的焦點並重新建構韌性培養架構，以解決新興挑戰與動盪。

資誠永續發展服務公司總經理張瑞婷觀察國際趨勢發現，越來越多企業將永續資訊與財務資訊併同在年報揭露，且過半數的企業傾向選擇會計師事務所做為確信服務提供者，並縮短財報查核報告日與永續資訊確信報告日的差距。至於確信標的則以環境指標最多。雖然，目前的確信程度仍以有限確信為主，但預期國際趨勢將朝合理確信邁進、範圍也將擴大至全部永續資訊。因此，建議企業及早規劃並落實內部控制，以滿足國際市場或客戶的期待。此外，對於確信機構的選擇，建議從價值創造的角度，選擇對企業較為熟悉且能提供多元永續服務的戰略確信夥伴。最後，張瑞婷補充，臺灣企業選擇確信所增加的幅度大於查證，顯示確信服務較能提供董事會治理與風險的防護並支援企業投資與營運決策，以滿足客戶與供應商的需求。

Workiva Inc.亞太區首席解決方案顧問許智傑分享，企業必須借助數位工具執行永續行動已是普遍的共識。但企業在選擇數位工具時，應考量四個面向：(1)技術成熟度，例如，現行AI所提供的資訊是否完全正確；(2)技術可用性，即該技術是否容易取得或僅限於觀念的討論；(3)技術擴展性，該技術是否能與其他資訊系統對接，例如，與企業的財會系統相通；(4)企業就緒度，例如，企業是否能提供完整的資料與人才。許智傑提醒，數位工具能提供有效率、安全的資料收集與報導環境，有利於產出正確性高且可追溯的資訊。

資誠永續發展服務公司執行董事張嘉宏指出，利害關係人對企業淨零行動仍有很高的期待，從以下近期碳管理國際標準的變革有所呈現：GHG Protocol 公開諮詢範疇二的衡量方式，冀望提供更正確的碳盤查數據；SBTi 調整設立科學基礎減碳目標的方式，促使企業實施更清晰且具體減碳行動；自願性碳市場誠信倡議(VCMI)發布《範疇三行動施行守則》，指引企業如何正確使用自願性碳權減少範疇三碳排。張嘉宏建議，企業可建立強健的數據系統、以辨識及優先執行高影響力的減排機會。此外，建立產品生命週期設計概念並實施結構化的供應商合作計畫，將有助於減少產品的碳排量。最後，運用內部碳定價或獎勵機制改變內外部行為模式，將加速企業脫碳進程。

資誠創新諮詢公司執行董事陳世祥提醒，面對碳有價化推升產品成本、客戶要求精準的產品碳足跡資訊及資金成本與永續績效連結等多重壓力，企業在減碳的道路上仍不可鬆懈。然而，面對數據散落各處且計算複雜，若企業仍仰賴人工收集相關資訊，則會面臨正確性及完整性的挑戰。陳世祥建議企業導入數位工具，以解決前述的問題，因為碳數位管理平台通常遵循國際標準化框架並能自動化收集與計算資料，使得企業在資料透明度高的基礎下，輔以視覺化資料，能有效監控碳排放，擬定適當減碳策略，加速達成淨零的目標。

李宜樺指出，預測未來的最好方法就是創造未來。企業面對不確定的未來，正是積極調整永續策略與行動，以培養永續韌性的最好時機。企業可透過接軌IFRS永續揭露準則之際，重新辨識永續風險與機會並將其納入策略規畫及風險管理之考量，並透過指標與目標的追蹤，培養企業永續韌性。至於碳管理，則應持續對標國際新標準並參考標竿企業作法，輔以數位工具，以加速企業邁向淨零。李宜樺強調，唯有積極擁抱變革、以永續為核心驅動力，企業才能在瞬息萬變的環境中立於不敗之地，開創永續且具競爭力的未來。