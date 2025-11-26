快訊

來不了？傳大陸最強連鎖瑞幸咖啡12月在台開店 經濟部要查

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」傳出將於12月在台營業，對此，經濟部表示，經查並無核准瑞幸咖啡來台投資。圖為瑞幸的大陸門市。本報系資料庫

大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」傳出將於12月在台營業，對此，經濟部表示，經查並無核准瑞幸咖啡來台投資。

經濟部表示，目前在人力網站的相關門市徵才廣告，是由順昱控股公司刊登，而據公司登記資料顯示，順昱控股為純台資公司，今年9月19日剛完成設立登記，資本額500萬元，公司登記營業項目包括飲料製造、飲料批發零售等多項業務。

至於順昱控股公司雖以台資名義登記，但是否涉有中資疑慮，經濟部也表示，將持續關注，必要時也會啟動行政調查。

大陸最強連鎖的「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將在台北市開店。網友指稱，首店就在南京東路三段、復興北路口，時間落在12月中旬，雖然鐵門拉下看不到施工中的店面，但店外騎樓兩側樑柱上則貼有招募人員的看板。記者杜建重／攝影

