來不了？傳大陸最強連鎖瑞幸咖啡12月在台開店 經濟部要查

大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」傳出將於12月在台營業，對此，經濟部表示，經查並無核准瑞幸咖啡來台投資。

經濟部表示，目前在人力網站的相關門市徵才廣告，是由順昱控股公司刊登，而據公司登記資料顯示，順昱控股為純台資公司，今年9月19日剛完成設立登記，資本額500萬元，公司登記營業項目包括飲料製造、飲料批發零售等多項業務。