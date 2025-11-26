聽新聞
來不了？傳大陸最強連鎖瑞幸咖啡12月在台開店 經濟部要查
大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」傳出將於12月在台營業，對此，經濟部表示，經查並無核准瑞幸咖啡來台投資。
經濟部表示，目前在人力網站的相關門市徵才廣告，是由順昱控股公司刊登，而據公司登記資料顯示，順昱控股為純台資公司，今年9月19日剛完成設立登記，資本額500萬元，公司登記營業項目包括飲料製造、飲料批發零售等多項業務。
至於順昱控股公司雖以台資名義登記，但是否涉有中資疑慮，經濟部也表示，將持續關注，必要時也會啟動行政調查。
