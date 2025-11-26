台積電提告羅唯仁 工研院院士資格恐不保？經長：已啟動撤銷流程
台積電對前資深副總羅唯仁提告，外界關切羅唯仁的工研院院士資格是否被追回，經濟部長龔明鑫指出，工研院已開始啟動撤銷流程。
龔明鑫今（26）日出席台灣精品獎頒獎典禮，會前受訪表示，羅唯仁已涉及「國安法」與「營業秘密法」，其中涉及國安法部份已由高檢署主動介入調查；另一部分則屬於台積電有關營業秘密的部分，若需要政府協助，經濟部都會盡力配合，但遺失哪些資料，仍要由台積電對外說明。
至於羅唯仁獲得的工研院院士資格，龔明鑫證實，目前已和工研院開始討論，研議撤銷院士資格的相關流程已啟動。
