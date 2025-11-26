快訊

涉及中資？才傳瑞幸咖啡12月將登台 經濟部發聲：無核准來台投資

中央社／ 台北26日電
針對網傳中國連鎖品牌「瑞幸咖啡」將於12月登台消息，經濟部今天表示，目前沒有核准中國瑞幸咖啡來台投資，若是透過代理商方式引進品牌，屬於商業行為而非投資行為。路透
針對網傳中國連鎖品牌「瑞幸咖啡」將於12月登台消息，經濟部今天表示，目前沒有核准中國瑞幸咖啡來台投資，若是透過代理商方式引進品牌，屬於商業行為而非投資行為。經濟部將持續掌握後續動向，必要時啟動行政調查，如涉及中資或違反相關規範，會依法處置。

經濟部指出，媒體報導提及的徵才資訊是由「順昱控股股份有限公司」在104人力網站刊登。根據公司登記資料，順昱控股為純台資企業，今年9月19日才完成設立登記。至於順昱控股是否涉及中資疑慮，經濟部表示將持續關注，必要時啟動行政調查，以釐清是否涉及中資規範。

經濟部投資審議司指出，目前並未受理瑞幸咖啡的任何投資案，若是透過代理商方式引進品牌，屬於商業行為而非投資行為，因此不會向投審司提出申請。

在商標部分，經濟部智慧財產局指出，大陸商瑞幸咖啡有限公司於今年4月25日申請「瑞幸咖啡」商標，指定使用於咖啡相關商品及服務。經依法審查未發現商標法不得註冊事由，已核准審定，但仍需繳納註冊費後才能正式取得商標。

經濟部強調，將持續掌握後續動向，如涉及中資或違反相關規範，會依法處置。

