場址管理也講「綠」 環境部國際研討會交流永續韌性

為推動土壤及地下水污染管理邁向永續韌性，環境部26日年舉辦「場址管理新篇章：綠色永續韌性整治國際研討會」，邀請國內外專家學者共襄盛舉，探討綠色永續韌性整治（Green and Sustainable Resilient Remediation, GSRR）的最新趨勢與實務應用。環境部顏旭明署長親臨會場參加開幕式，並為綠色整治技術攤位展示揭開序幕，吸引超過120位國內外產官學界人士參加並熱烈討論。

顏旭明署長於開幕致詞時表示，全球氣候變遷帶來極端氣候事件，如暴雨、淹水及乾旱，均可能影響污染場址管理的穩定性與整治成效。我國自2022年導入永續韌性整治概念，搭配我國已累積多年的土壤及地下水污染調查技術、整治工法及管理制度等經驗，積極推動GSRR，將整治行動從「污染去除」升級為「永續韌性」的新思維，兼顧環境保護、防災能力與資源永續。

顏署長特別強調，污染場址管理同時也已經成為企業ESG（環境、社會及公司治理）不可或缺的一環。本次研討會特別介紹企業在推動CSR（企業社會責任）和ESG（環境、社會、公司治理）時，應將污染預防改善、環境治理韌性的議題，內化為企業永續經營的DNA中，例如：整治行動是否節能減碳、設施能否具韌性因應極端氣候、污染減量與場址再利用是否能轉化為企業永續價值，均是本次研討會討論的主軸，同時也是廣大企業界目前重視的核心議題。

此外，本次研討會邀請來自日本、英國及歐盟的重量級專家，分享國際GSRR發展脈動與實務案例，同時介紹臺灣在地推動成果，包ESG思維融入場址管理、提升整治技術永續性，以及建構兼顧防災與環保的整治模式。現場也設置「綠色整治技術展示攤位」，展示國內包括綠色技術、智能監控系統及GSRR推動成果等創新技術及實作成果，啟發與會者思考更多潛在應用情境。

環境部表示，土壤與地下水為國家重要基礎資源，污染管理與永續整治是確保土地安全、資源永續的重要任務。透過國內外專家交流及跨域對話，我國GSRR將在制度、技術與企業執行面持續發展，為臺灣土地永續韌性注入新動能，並期待為亞太區域土水環境保護，做出更多的貢獻。