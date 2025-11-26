法國巴黎銀行財富管理：中港股資金逐漸回流轉變成「不可忽視」的股市

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第198期指出，中國大陸股票市場2025年由科技股帶動而反彈，A股與H股今年以來的漲幅領先新興市場指數，扭轉近年低迷走勢。大陸企業股票曾經被國際資金視為「不可投資」的市場，逐步轉變為「不可忽視」的市場之一。

法國巴黎銀行財富管理指出，大陸股市的後市仍有進一步上漲潛力，主要四大理由包括：

第一， AI需求從基礎設施延伸至終端應用，並持續成長。中國大陸憑藉低成本再生能源與完善的電網基礎，具備全球領先優勢，可望滿足AI帶動的龐大用電需求。同時，在AI人形機器人與智慧服務設備領域也占據重要地位。市場預估，今年AI資本支出將達人民幣6,000至7,000億元，龐大的內需動能將加速本土科技品牌商業化與規模化。

第二，中美貿易政策出現階段性調整。美國政府近期宣布暫緩對大陸徵收關稅，雙邊緊張局勢降溫。雖然未來貿易關係仍存在不確定性，但仍有助於提振市場信心。長期來看，雙方在科技和關鍵礦產方面的脫鉤，仍可能加速。

第三，企業獲利回升可期。大陸A股與香港H股今年漲勢主要來自估值擴張，而非獲利支撐，市場預期整體獲利將於2026年觸底回升。未來獲利成長動能，將來自AI資本支出推升、「反內卷」政策與消費刺激帶動的利潤修復，以及本地產品競爭力提升，擴大海外市場出口。

第四，具吸引力的估值。 恆生指數與滬深300指數目前本益比仍顯著低於美國標普500指數，估值相對合理。今年香港股市南向資金流入達 1,620 億美元，創歷史新高，顯示投資人對中港股市信心回升。對尋求分散風險的投資人而言，大陸股票長期受到國際資金配置偏低，合理估值與資金回流將帶來潛在機會。

全球金融條件趨於寬鬆，利多風險資產，包括中港股市。預期大陸將延續適度寬鬆的貨幣與財政政策，推動高品質成長，並使金融環境逐步改善。法國巴黎銀行財富管理看好A股與H股後市潛力，偏好高股息的大陸金融及電信類股，以及具成長潛力的科技類股，投資人可於市場回檔時逢低布局，採取槓鈴策略。