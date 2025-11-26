再現相同套路？市場懷疑大陸能否守約 玉米、黃豆生產商恐面臨挑戰
街口投信分析，Business Times online報導，美國農業部（USDA）發布《2025年11月世界農業供需預測報告》（WASDE），在黃豆的部分，儘管美國黃豆產量略為下降至43億蒲式耳，但全球黃豆供應仍受南美洲產量激增的影響。尤其是巴西，預計巴西在2025/26年度的黃豆產量將創歷史新高，達到1.776億噸，僅11月份的出口量預計將達到426萬噸，比2024年同期增加82%，玉米與黃豆的產量大增，為生產商和貿易商帶來了巨大的挑戰。
根據Market Place報導，中國大陸買家在上周對美國下了一筆黃豆訂單，讓2025年11月的總採購量接近100萬噸。但這與川普所宣布大陸承諾在年底前購買1,200萬噸的目標相比，只占不到10%，作為參考，100萬噸的美國黃豆，僅占大陸往年在11月正常進口量的一小部分。
奧本海默公司農業部門高級分析師克里斯汀‧歐文表示，中國大陸在履行貿易承諾方面的記錄並不好。因為以前就見過這種套路，先做出承諾，最終卻變成對價格敏感的買家；而巴西和阿根廷正在為相對便宜的黃豆，預做大豐收的準備，並持續為中國大陸市場供應黃豆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言