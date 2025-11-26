銅供需失衡加劇 銅價有被低估的狀況

根據SMM報導，雖然銅價在上周經歷一波修正，但走勢已經逐漸回穩，中國大陸下游企業的訂單也持續穩定發放。同時，因為再生銅棒供應仍然緊張，加上廢銅供應被陰極銅取代，為陰極銅棒生產商帶來更多新訂單。而江蘇部分企業報告中表示，已經收到來自南方及北方地區客戶的新訂單，顯示出消費需求持續改善，大多數陰極銅棒生產商對未來消費前景更有信心。

由於產量疲弱，智利國家銅業委員會(Cochilco)將2025年銅的預測平均價格上調至每磅4.45美元，2026年的預測平均價格上調至每磅4.55美元，高於先前預測的每磅4.3美元。這兩個年度的銅價預測值，皆上調至歷史新高。委員會的礦業市場協調員維克托·加雷表示，由於供應落後於需求，銅價至少在2030年之前將維持上漲趨勢，而且，關稅調整以及需求趨勢變化的風險依然存在。

根據Discovery Alert報導，預計到了2026年至2027年期間，銅的供需失衡將進一步加劇。街口投信表示，許多投資銀行預測，銅價將達到每噸11,000美元至13,500美元，這反映的是真正的供應短缺，而非投機溢價。此外，歷史比率分析也支持這項預測，顯示出，相對於黃金而言，銅價確實有被低估的狀況。