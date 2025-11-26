快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

勇闖越南市場 獲海外台商磐石獎！宜蘭縣府表揚成功企業家謝茂山

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
第27屆「海外台商磐石獎」日前揭曉，宜蘭冬山人謝茂山創立的亞洲義大利門板股份有限公司從眾多海外台商中脫穎而出，成功打入歐美市場，躋身越南櫥櫃出口前十大，謝茂山今天受邀到縣政府接受表揚。記者戴永華／攝影
第27屆「海外台商磐石獎」日前揭曉，宜蘭冬山人謝茂山創立的亞洲義大利門板股份有限公司從眾多海外台商中脫穎而出，成功打入歐美市場，躋身越南櫥櫃出口前十大，謝茂山今天受邀到縣政府接受表揚。記者戴永華／攝影

第27屆「海外台商磐石獎」日前揭曉，宜蘭冬山人謝茂山創立的亞洲義大利門板股份有限公司從眾多海外台商中脫穎而出，成功打入歐美市場，躋身越南櫥櫃出口前十大，謝茂山今天受邀到縣政府接受表揚。

林茂盛表示，謝茂山自2007年前往越南創立亞洲義大利門板公司，主力從事木料選料、門板貼皮、木材烘乾、白身加工、油漆及包裝，一條龍生產模式使產品品質穩定，深受歐美客戶肯定。公司依循「創新卓越，成就客戶」理念，導入嚴格色差與標準化流程，確保交期與品質，成功切入美國櫥櫃市場，並取得多項國際認證。

縣府指出，謝董事長憑藉長期累積的製造技術與市場敏銳度，將公司從 OEM（原始設備製造商）逐步轉型為 ODM（原始設計製造商），朝自有品牌發展，以提供「不只價格、還有價值」的產品為目標，彰顯台灣中小企業國際實力。

林茂盛說，縣府透過表揚感謝企業對台灣與地方的付出，同時積極鼓勵海外優秀企業投資宜蘭，推動工商合作與技術交流；縣府設有多項投資獎勵措施，包括地方型 SBIR 補助計畫，鼓勵小型企業創新研發；符合條件的廠商亦可申請房屋稅及地價稅補助，提供友善投資環境。

謝茂山表示，公司名稱「亞洲義大利」源於創業初期的首張訂單來自義大利，象徵在亞洲打造具義大利工藝水準的櫥櫃產品，兩年前他曾獲「海外創業楷模獎」，今年再度榮獲磐石獎，對政府肯定深表感謝。

謝茂山為了回饋家鄉，計畫在宜蘭設立分公司，並成立公益基金會，實際造福地方居民，其成功故事不僅彰顯台灣企業國際競爭力，也為宜蘭地方經濟帶來示範效應，顯示中小企業在全球市場仍有發展空間與創新潛力。

第27屆「海外台商磐石獎」日前揭曉，宜蘭冬山人謝茂山創立的亞洲義大利門板股份有限公司從眾多海外台商中脫穎而出，成功打入歐美市場，躋身越南櫥櫃出口前十大，謝茂山今天受邀到縣政府接受表揚。記者戴永華／攝影
第27屆「海外台商磐石獎」日前揭曉，宜蘭冬山人謝茂山創立的亞洲義大利門板股份有限公司從眾多海外台商中脫穎而出，成功打入歐美市場，躋身越南櫥櫃出口前十大，謝茂山今天受邀到縣政府接受表揚。記者戴永華／攝影
第27屆「海外台商磐石獎」日前揭曉，宜蘭冬山人謝茂山（中）創立的亞洲義大利門板股份有限公司從眾多海外台商中脫穎而出，成功打入歐美市場，躋身越南櫥櫃出口前十大，謝茂山今天受邀到縣政府接受表揚。記者戴永華／攝影
第27屆「海外台商磐石獎」日前揭曉，宜蘭冬山人謝茂山（中）創立的亞洲義大利門板股份有限公司從眾多海外台商中脫穎而出，成功打入歐美市場，躋身越南櫥櫃出口前十大，謝茂山今天受邀到縣政府接受表揚。記者戴永華／攝影

義大利 市場

延伸閱讀

影／來台61年秘克琳神父獲頒榮譽縣民證 他說「我愛台灣」感動全場

台62線延伸宜蘭可行性評估拍板定案 第2條快速道路有助紓解國5塞車

宜蘭員山大湖風景區何時「還湖於民」？縣府：明年以全新面貌開園

選戰加溫…議員質詢追問宜蘭代理縣長選不選？ 林茂盛：把事情做好

相關新聞

影／四接改建台電提3承諾 謝國樑：有安全才會考慮後續的每一步

針對協和電廠改建台電四接案，台電公司副總經理鄭慶鴻今天在出席活動時，向地方提出三項承諾，指一定會按市長指示的「確保所有基...

AI取代人力現「就業平靜期」？卡位高薪 資深工程師薪資揭密

AI是否泡沫化疑慮升溫，使得「AI熱潮是否過熱」成為關注焦點。美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）點出另...

新四輕擴建預算高達1062億 環團籲請立委擋下該鉅額投資案

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會於立法院召開記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行...

林啟超：明年台美股將再創新高 美元恐轉向弱盤整理

國泰世華銀行26日舉辦「2026全球經濟及市場展望」發表會，由國泰世華銀行首席經濟學家林啟超親自解析全球市場最新趨勢，協...

勇闖越南市場 獲海外台商磐石獎！宜蘭縣府表揚成功企業家謝茂山

第27屆「海外台商磐石獎」日前揭曉，宜蘭冬山人謝茂山創立的亞洲義大利門板股份有限公司從眾多海外台商中脫穎而出，成功打入歐...

影／揭中油新四輕擴建花千億 環團籲立委擋下並檢視投資案

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會上午在立法院舉行記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。