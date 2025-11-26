勇闖越南市場 獲海外台商磐石獎！宜蘭縣府表揚成功企業家謝茂山

第27屆「海外台商磐石獎」日前揭曉，宜蘭冬山人謝茂山創立的亞洲義大利門板股份有限公司從眾多海外台商中脫穎而出，成功打入歐美市場，躋身越南櫥櫃出口前十大，謝茂山今天受邀到縣政府接受表揚。

林茂盛表示，謝茂山自2007年前往越南創立亞洲義大利門板公司，主力從事木料選料、門板貼皮、木材烘乾、白身加工、油漆及包裝，一條龍生產模式使產品品質穩定，深受歐美客戶肯定。公司依循「創新卓越，成就客戶」理念，導入嚴格色差與標準化流程，確保交期與品質，成功切入美國櫥櫃市場，並取得多項國際認證。

縣府指出，謝董事長憑藉長期累積的製造技術與市場敏銳度，將公司從 OEM（原始設備製造商）逐步轉型為 ODM（原始設計製造商），朝自有品牌發展，以提供「不只價格、還有價值」的產品為目標，彰顯台灣中小企業國際實力。

林茂盛說，縣府透過表揚感謝企業對台灣與地方的付出，同時積極鼓勵海外優秀企業投資宜蘭，推動工商合作與技術交流；縣府設有多項投資獎勵措施，包括地方型 SBIR 補助計畫，鼓勵小型企業創新研發；符合條件的廠商亦可申請房屋稅及地價稅補助，提供友善投資環境。

謝茂山表示，公司名稱「亞洲義大利」源於創業初期的首張訂單來自義大利，象徵在亞洲打造具義大利工藝水準的櫥櫃產品，兩年前他曾獲「海外創業楷模獎」，今年再度榮獲磐石獎，對政府肯定深表感謝。