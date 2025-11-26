國防成產業升級新動能 經濟部布局無人載具、航太與衛星國際鏈

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部長龔明鑫26日表示，國防產業已成為台灣產業升級的重要引擎，不僅攸關國家安全，更帶動關鍵技術、供應鏈與國際合作商機。國防、航太、無人載具、船艦及衛星五大領域已初步形成新一代產業布局，政府正以自主技術為核心，推動跨部會合作、強化供應鏈能量，並積極對接國際市場

龔明鑫指出，國防工業是五大現代化產業之一，涵蓋陸、海、空軍事裝備，並延伸至太空及資安領域。經濟部以無人機與無人船、航太、船艦、衛星及經濟合作等五大產業為主軸，協助國內供應鏈加速成長。部分產業具商用潛力，可整機出口至國際市場；另部分因國防需求由政府主導，兩者策略雖不同，但目標一致──強化自主能量、補齊供應鏈缺口。

在航太及國防裝備方面，龔明鑫表示，高教機及海軍艦艇等國機國造、國艦國造計畫均按進度交付。維修能量同步提升，目前 F-16 維修項目已有372項完成能量建置，有效縮短維修時間。漢翔（2634）公司憑藉維修與零組件能力，也成功拓展至 Boeing、GE 等商用市場，帶動供應鏈外溢效應。據統計，國防航太2024年產值達1,466億元，國防船艦2024年產值達697億元。

無人機產業方面，龔明鑫指出，全球非中供應鏈需求上升，為台灣創造難得機會。台灣具備製造與系統整合優勢，近年透過軍用無人機原型研製及組成260家海外商機聯盟，逐步建立產業能量。行政院已核定無人載具總籌計畫，合計跨部會及國防部需求共計10萬台，有助形成量產基礎並開拓國際市場。我國業者已與美國 Skydio、Hero 等合作，並取得捷克、波蘭、美國市場訂單。

機器狗與無人船產業也同步推進，台船（2208）、中信、龍德等企業已投入技術開發；機器狗因巡檢及長時作業需求，未來成長潛力看好，供應鏈預計年底推出新機型搶攻國際市場。

衛星領域方面，龔明鑫強調，台灣最具優勢在地面接收設備，占國內衛星產業九成產值，年營收約2,000億元。固定式、航空端、車用及海事等接收技術均已建置完備，並與國際業者形成供應鏈合作。下一階段將強化與國際衛星接軌、提升認證環境，並推動低軌衛星串接能力，作為國防及通訊韌性的重要基礎。

經濟部資料顯示，國防產業已列為「五大信賴產業」重點項目。此次鉅額特別預算將投入無人載具、衛星、航太與船艦等高科技領域，以建構「台灣之盾」。其中，2026至2029年將投入132億元於無人載具，並協助業者取得國防部3,422架、68.8億元的軍用商規無人機量產標案；衛星與通訊領域則投入125億元，發展次世代地面設備及晶片，並建立3GPP、6G晶片自主能力。

經濟部指出，特別預算案不僅是軍事採購，更是產業升級催化劑。台灣無人機產業前三季出口值已較去年成長11倍，成功打入美、法等國際無人機大廠供應鏈，訂單金額達38億元。漢翔、中信造船及龍德造船亦與波音、奇異、美、新加坡等國際夥伴合作，顯示「以軍帶民」策略已有效協助台廠切入國際國防市場。

龔明鑫最後表示，國防與周邊產業正為台灣開啟全新產業鏈布局，政府將持續透過自主研發、供應鏈深化與國際合作，加速台灣在無人機、航太、衛星等關鍵領域布局，打造具全球競爭力的軍民整合產業生態。

