AI 挑戰來臨 侯宜秀：數發部補強人才與資料缺口、打造國家級能力

在生成式 AI 技術快速迭代的全球浪潮中，台灣同時面臨空前機遇與深層挑戰。數位發展部政務次長侯宜秀表示，若以全球產業視角來看，台灣正站在 AI 生態鏈的關鍵節點，具備成為「AI時代關鍵供應者」的條件，但目前發展節奏仍不均衡，政策端必須加速補位。

她指出，台灣的優勢主要來自三大面向。首先，台灣在半導體、零組件與硬體製造具備國際領先地位，是全球 AI 加速需求下的「核心基石」。許多全球軟體企業到台灣設點，就是希望與台灣的硬體整合能力合作，再把整套技術推到國際市場。

第二，台灣在邊緣運算及軟硬整合上具有天然競爭力。這類能力正好契合 AI 從雲端走向裝置端的全球趨勢，無論 AI PC、AI 手機、或各式垂直場域的嵌入式應用，台灣廠商都能快速反應。

第三，面對少子化、高齡化與勞動力不足挑戰，台灣更需要透過 AI 提升生產力，因此相較其他國家，AI 對台灣的「替代衝擊」並不會更大，反而更具推動需求。

然而，侯宜秀也坦言，台灣的 AI 發展仍有三個結構性弱點。首先是軟體與資料能力不足，長期缺乏資料累積與資料飛輪，使得台灣不易形成大型軟體服務生態；其次是「知用落差」明顯。她分享，自己兩年來超過二百場 AI 演講觀察，台灣民眾與企業對 AI 的認知不算低，但真正導入到工作流程、甚至願意付費使用者極少，多數企業仍停留在嘗試階段。

第三個挑戰是「一比九十九競爭」，意即台灣面對的競爭者不是鄰近國家，而是全球技術巨頭。若只求「小而美」，將難以在 AI 國際競賽中取得位置。

侯宜秀進一步引用最新 AI Index 的評估指出，台灣的 AI 發展呈現「極度不均衡」，在基礎建設部分，台灣名列全球前四，但在營運環境方面卻排名遠後，法規、市場結構與投資環境成為主要阻礙，相較 2020 年整體排名從 30 名略升至 28 名，顯示改善有限。

面對這樣的內外環境，侯宜秀表示，數位發展部的角色已愈加明確，就是要成為政府推動 AI 賦能與人才生態的重要領航者。她強調，數發部最新發布的 AI 人才認定與指引，不是為了考試，也不是為了增加學習負擔，而是希望在政府與產業之間建立共同語言，使企業能精準找人、人才能掌握職能需求，並協助統計國家 AI 人才缺口。

侯宜秀說明，這項指引把人才分為「應用人才、開發人才、研究人才」三類。數發部將負責前兩類，透過「以戰代訓」、跨域轉職與在職訓練，打造完整的人才流通鏈。同時也會在數位平權領域持續深耕，讓更多不同年齡、背景、地區的民眾能真正使用 AI，而不是被技術浪潮排除在外。

侯宜秀說，AI 的發展速度已經從「三個月一版」變成「每週都有大突破」，台灣不能再以過去的節奏因應。未來數發部將持續從人才、資料、法規到公部門示範應用各項層面，打造更完整的國家 AI 能力，使台灣能在這場國際競賽中，不只是跟上，而是成為能貢獻全球的關鍵力量。