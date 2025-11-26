吸引台商、鏈結非洲市場 林佳龍：將在史瓦帝尼設立台灣產業創新園區

外交部長林佳龍於25日陪同總統賴清德接見史瓦帝尼王國眾議長馬布札（Mabuza）率領國會議員訪台，並於 24 日在外交部設宴款待訪團一行。林佳龍表示，在賴總統的政策指導下，外交部已規劃在史國設立「台灣產業創新園區」（TIIP），並配套法規與投資誘因，吸引更多台商前往投資，並在「榮邦計畫」政策下深化雙邊夥伴關係。

林佳龍特別感謝馬布札議長在上任後就在眾議院成立「台史關係委員會」，以國會外交深化雙邊交流。未來，台史兩國也將在「榮邦計畫」的政策下，持續深化互利共榮的夥伴關係。

林佳龍表示，馬布札議長上次訪台是在 2018 年，當時以商工貿易部長身分率團來訪，並代表史國與台灣簽署「台史經濟合作協定」（ECA），為雙邊經貿往來奠定重要基礎。他並提到，近年非洲經濟蓬勃發展，已成為全球成長最快速的區域之一，兩國的經濟合作前景更加可期。

林佳龍轉述，賴總統在接見馬布札時曾強調，史瓦帝尼具有穩定的投資環境與優秀人才，也是「南部非洲關稅同盟」及「非洲大陸自由貿易區」的重要成員，是台灣企業布局全球、鏈結非洲市場的重要據點。

林佳龍說，在賴總統的政策指導下，深化與史國的經貿合作一直是外交部的努力方向。外交部已規劃在史國設立「台灣產業創新園區」（TIIP），並配套法規與投資誘因，吸引更多台商前往投資，除為企業拓展國際版圖外，也為史國人民創造更多就業機會。

馬布札則表示，台灣的協助在史國國家發展中扮演關鍵角色，他感謝台灣多年來的堅定支持，也十分珍惜這份建立在平等、尊重與互惠基礎上的夥伴關係。他期盼雙方在各層面持續強化交流合作，為兩國人民創造更美好的未來，並為區域及全球的和平與繁榮做出積極貢獻。