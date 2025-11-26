快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

吸引台商、鏈結非洲市場 林佳龍：將在史瓦帝尼設立台灣產業創新園區

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍於25日陪同總統賴清德接見史瓦帝尼王國眾議長布札（Mabuza）率領國會議員訪台，並於 24 日在外交部設宴款待訪團一行。林佳龍表示，在賴總統的政策指導下，外交部已規劃在史國設立「台灣產業創新園區」（TIIP），並配套法規與投資誘因，吸引更多台商前往投資，並在「榮邦計畫」政策下深化雙邊夥伴關係。

林佳龍特別感謝馬布札議長在上任後就在眾議院成立「台史關係委員會」，以國會外交深化雙邊交流。未來，台史兩國也將在「榮邦計畫」的政策下，持續深化互利共榮的夥伴關係。

林佳龍表示，馬布札議長上次訪台是在 2018 年，當時以商工貿易部長身分率團來訪，並代表史國與台灣簽署「台史經濟合作協定」（ECA），為雙邊經貿往來奠定重要基礎。他並提到，近年非洲經濟蓬勃發展，已成為全球成長最快速的區域之一，兩國的經濟合作前景更加可期。

林佳龍轉述，賴總統在接見馬布札時曾強調，史瓦帝尼具有穩定的投資環境與優秀人才，也是「南部非洲關稅同盟」及「非洲大陸自由貿易區」的重要成員，是台灣企業布局全球、鏈結非洲市場的重要據點。

林佳龍說，在賴總統的政策指導下，深化與史國的經貿合作一直是外交部的努力方向。外交部已規劃在史國設立「台灣產業創新園區」（TIIP），並配套法規與投資誘因，吸引更多台商前往投資，除為企業拓展國際版圖外，也為史國人民創造更多就業機會。

馬布札則表示，台灣的協助在史國國家發展中扮演關鍵角色，他感謝台灣多年來的堅定支持，也十分珍惜這份建立在平等、尊重與互惠基礎上的夥伴關係。他期盼雙方在各層面持續強化交流合作，為兩國人民創造更美好的未來，並為區域及全球的和平與繁榮做出積極貢獻。

林佳龍

延伸閱讀

轟日台交流協會媚日 央視警告台灣「軟骨頭」…林佳龍：戰狼式語言

怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

陸禁止日水產進口 林佳龍：我們在關鍵時刻要支持日本

美國會報告指習近平令做好2027攻台準備 林佳龍：要做好自我防衛

相關新聞

影／四接改建台電提3承諾 謝國樑：有安全才會考慮後續的每一步

針對協和電廠改建台電四接案，台電公司副總經理鄭慶鴻今天在出席活動時，向地方提出三項承諾，指一定會按市長指示的「確保所有基...

AI取代人力現「就業平靜期」？卡位高薪 資深工程師薪資揭密

AI是否泡沫化疑慮升溫，使得「AI熱潮是否過熱」成為關注焦點。美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）點出另...

新四輕擴建預算高達1062億 環團籲請立委擋下該鉅額投資案

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會於立法院召開記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行...

影／揭中油新四輕擴建花千億 環團籲立委擋下並檢視投資案

綠色和平與看守台灣協會、荒野保護協會上午在立法院舉行記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫...

自主危老重建「銀行不敢貸」 內政部：修都更條例 中央10倍擔保

台灣面臨人屋雙老及少子化問題，內政部推動都市更新、危老重建及老宅延壽機能等政策，除公辦、民辦都更外，自主都更也是後續施政...

AI 帶動產業新革命 葉俊顯：台灣要成為全球智慧科技關鍵力量

國發會主委葉俊顯26日表示，AI 已成為全球科技與產業競逐的核心驅動力，不僅是技術突破，更是推動產業轉型、提升國家競爭力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。